Новини Формат торгівлі ЄС з Україною
Посли ЄС схвалили оновлену угоду про вільну торгівлю з Україною. Вона замінить "торговельний безвіз"

Переговори про вступ України в ЄС

Посли держав ЄС 8 жовтня у Брюсселі погодили оновлений текст Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі з Україною.

Остаточно її мають затвердити 13 жовтня на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що після ухвалення з боку ЄС документ мають затвердити в Комітеті асоціації ЄС–Україна в торговельній конфігурації. Перед цим Україна формально схвалить свою позицію.

Нові правила набудуть чинності після завершення зазначених процедур. Вони замінять режим "торговельного безвізу", термін дії якого сплив у червні 2025 року.

Як повідомлялось, у липні Україна та Єврокомісія погодили проєкт змін до Угоди про зону вільної торгівлі, який передбачає збільшення квот на експорт низки українських товарів.  

Нагадаємо, ЄС вирішив не продовжувати дію запроваджених у 2022 році автономних торговельних преференцій для України, які відомі як "торговельний безвіз". Після цього торгівля з Україною у ЄС із 6 червня відбувалася за "довоєнними" правилами. Водночас Єврокомісія обіцяла провести переговори про внесення змін Угоди про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС, які можуть передбачати перегляд квот.

угода (224) торгівля (989) Україна (153) безвізовий режим (344) Євросоюз (5414)
