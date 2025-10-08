Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Другий удар за добу: Росія атакувала вугільну фабрику ДТЕК на Донеччині

дтек

Російські окупаційні війська завдали удару по фабриці енергохолдингу ДТЕК у Донецькій області, де збагачується вугілля для теплових електростанцій.

Під час удару чергові працівники були в укритті, тому ніхто не постраждав, повідомляє пресслужба холдингу.

"Це вже третя масштабна атака по цій фабриці за півтора місяці. Обладнання в непридатному стані. Роботу підприємства довелося законсервувати. Колег ми забезпечили роботою на інших підприємствах", – додали у ДТЕК.

Як повідомлялося, вранці у середу російські окупаційні війська завдали удару по тепловій електростанції (ТЕС) ДТЕК. Внаслідок удару поранено двох енергетиків, зафіксовано серйозні пошкодження обладнання теплоелектростанції.

Автор: 

росія (15284) ТЕС (681) вугілля (1921) ДТЕК (1369)
