Microsoft назвав професії, найбільше схильні до заміни ШІ
Професії перекладачів, істориків та письменників демонструють найвищий рівень застосовності штучного інтелекту (ШІ), тобто їхні завдання найбільше відповідають поточним можливостям технології.
Про це йдеться у дослідженні Microsoft Research 2024-2025 років, яке базується на аналізі дев’яти місяців активності 200 тисяч анонімних користувачів Microsoft Bing Copilot, передає УНН.
Дослідники встановили, що ШІ найкраще справляється із завданнями, пов’язаними з обробкою текстів, узагальненням фактів і перекладом, що робить ці професії найбільш "сумісними" з алгоритмами.
СЕО компанії Casino.ua Олександр Бабенко у коментарі зазначив, що результати дослідження вказують не на зникнення професій, а на їхню трансформацію.
"ШІ добре справляється з шаблонними завданнями: переклад, узагальнення фактів, стандартні тексти. Але йому бракує глибокого контексту та справжньої творчості. Найближчі 3-5 років покажуть поляризацію ринку: затребувані експерти, які ефективно працюють із ШІ, та менш конкурентні фахівці, які не адаптувалися. Перекладачі стануть мовними кураторами, історики – інтерпретаторами складних зв’язків, письменники – авторами унікальних наративів. Час інвестувати в нові навички вже зараз", – наголосив він.
Як повідомлялося, нове дослідження Yale Budget Lab та Brookings свідчить, що масового витіснення працівників програмами на основі ШІ ще не зафіксовано, хоча на технологічному ринку вже відбувається швидка перебудова вакансій.
Першим вивчати історію знеособлено за допомогою математики намагався Анатолій Фоменко. Його висновки цікаві - письмовій людській історії максимум 1000 років, але вона штучно безліч разів продубльована і розтягнута. Цікаво який висновок зробить штучний інтелект?
PS: ну, як кваліфікований диванний спеціаліст, можу сказати - що і не зможуть. Бо імовірністний підхід до визначення правильної відповіді, навіть оздоблений навчанням нейромережі - то не для управління навіть газонокосаркою.
А розбирати після машини створені нею глупоти та нісенітницю -- надважке завдання і простіше дати людині перекласти те ж саме та виправити, якщо вони є, граматичні та орфографічні помилки. І це буде швидше та ефективніше. Маю багато відповідного досвіду. Звичайно, якісь прості тексти, на кшталт інструкцій/довідників користувача, стандартних особистих паперів, наукових статей з прикладних областей та ін. - можна доручати, але це -- і все.