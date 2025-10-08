Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 144 10

Microsoft назвав професії, найбільше схильні до заміни ШІ

Новини компаній

Microsoft назвав професії, яким може найкраще допомагати ШІ

Професії перекладачів, істориків та письменників демонструють найвищий рівень застосовності штучного інтелекту (ШІ), тобто їхні завдання найбільше відповідають поточним можливостям технології.

Про це йдеться у дослідженні Microsoft Research 2024-2025 років, яке базується на аналізі дев’яти місяців активності 200 тисяч анонімних користувачів Microsoft Bing Copilot, передає УНН.

Дослідники встановили, що ШІ найкраще справляється із завданнями, пов’язаними з обробкою текстів, узагальненням фактів і перекладом, що робить ці професії найбільш "сумісними" з алгоритмами.

СЕО компанії Casino.ua Олександр Бабенко у коментарі зазначив, що результати дослідження вказують не на зникнення професій, а на їхню трансформацію.

"ШІ добре справляється з шаблонними завданнями: переклад, узагальнення фактів, стандартні тексти. Але йому бракує глибокого контексту та справжньої творчості. Найближчі 3-5 років покажуть поляризацію ринку: затребувані експерти, які ефективно працюють із ШІ, та менш конкурентні фахівці, які не адаптувалися. Перекладачі стануть мовними кураторами, історики – інтерпретаторами складних зв’язків, письменники – авторами унікальних наративів. Час інвестувати в нові навички вже зараз", – наголосив він.

Як повідомлялося, нове дослідження Yale Budget Lab та Brookings свідчить, що масового витіснення працівників програмами на основі ШІ ще не зафіксовано, хоча на технологічному ринку вже відбувається швидка перебудова вакансій.

Автор: 

робота (967) технології (642) штучний інтелект (316) Новини компаній (3664)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
керівником офісу президента ШІ теж легко може працювати )) там ума не треба, тільки безмежна вірність старшому брателлу )))
показати весь коментар
08.10.2025 18:20 Відповісти
+1
Версія Історія Кацапії відрізняється від Всесвітньої версії. КНДР, і багато-багато країн мають свої поняття про Історію. Яку програму в ШІ заведуть, та Історія і буде визивати несприйняття.
показати весь коментар
08.10.2025 18:23 Відповісти
+1
Ну, як бачимо - ні однієї "професії", яка передбачає будь-які реально точні дії з боку автомата, "поточні можливості технології" не вказано. Навіть оператора газонокосарки. Тож Microsoft поки що констатує: тих, хто може і завжди "вільно" поводився з фактами і просто вигадувати будь-що, ніяк не пов'язане з правдою чи оригіналом - генеративні мовні автомати частково замінити можуть. А всіх інших - ні.

PS: ну, як кваліфікований диванний спеціаліст, можу сказати - що і не зможуть. Бо імовірністний підхід до визначення правильної відповіді, навіть оздоблений навчанням нейромережі - то не для управління навіть газонокосаркою.
показати весь коментар
08.10.2025 18:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
керівником офісу президента ШІ теж легко може працювати )) там ума не треба, тільки безмежна вірність старшому брателлу )))
показати весь коментар
08.10.2025 18:20 Відповісти
Там весь офіс, окрім прибиральників та ремонтників модна на ШІ замінити. Да і самого ЗЄ теж.
показати весь коментар
08.10.2025 18:45 Відповісти
Версія Історія Кацапії відрізняється від Всесвітньої версії. КНДР, і багато-багато країн мають свої поняття про Історію. Яку програму в ШІ заведуть, та Історія і буде визивати несприйняття.
показати весь коментар
08.10.2025 18:23 Відповісти
"Якщо з історії прибрати всю брехню, це зовсім не означає, що залишиться тільки правда - в результаті може взагалі нічого не залишитися». Станіслав Єжи Лец.
Першим вивчати історію знеособлено за допомогою математики намагався Анатолій Фоменко. Його висновки цікаві - письмовій людській історії максимум 1000 років, але вона штучно безліч разів продубльована і розтягнута. Цікаво який висновок зробить штучний інтелект?
показати весь коментар
08.10.2025 18:36 Відповісти
Ну, як бачимо - ні однієї "професії", яка передбачає будь-які реально точні дії з боку автомата, "поточні можливості технології" не вказано. Навіть оператора газонокосарки. Тож Microsoft поки що констатує: тих, хто може і завжди "вільно" поводився з фактами і просто вигадувати будь-що, ніяк не пов'язане з правдою чи оригіналом - генеративні мовні автомати частково замінити можуть. А всіх інших - ні.

PS: ну, як кваліфікований диванний спеціаліст, можу сказати - що і не зможуть. Бо імовірністний підхід до визначення правильної відповіді, навіть оздоблений навчанням нейромережі - то не для управління навіть газонокосаркою.
показати весь коментар
08.10.2025 18:35 Відповісти
На мій погляд першочерговий внесок ШІ внесе в медицину. Конкретно в встановлення діагнозу, аналізуючи величезний обсяг схожих симптомів і результатів аналізів.
показати весь коментар
08.10.2025 18:41 Відповісти
Ге хотів би я бути людиною, життя якої залежить від того, чи ловить ШІ галюцінації.
показати весь коментар
08.10.2025 18:44 Відповісти
А ще гравці у "Що, де, коли?" та різноманітні вікторини. 😁
показати весь коментар
08.10.2025 18:42 Відповісти
ШІ-Геродоти, ШІ-Шекспіри, як усе поидуркувато і мило. Далі ШІ-Бог??!! Бо Сатану Путіна ніщо не замінить.
показати весь коментар
08.10.2025 18:52 Відповісти
Я, як професійний письмовий/усний перекладач із 35-річним стажем, і який свого часу починав еру автоматичного перекладу, у першій половині 80-х рр. стверджую, що жодна система автоматичного/машинного перекладу НІКОЛИ не зможе перекладати без критичних помилок, бо НЕ РОЗУМІЄ контекстів, так, як люди (та й вони не завжди розуміють, якщо нема відповідного знання та досвіду), плутає причинно-наслідкові зв'язки, емоції та сенси разом із поняттями, які зрозумілі тільки людям на засадах переживань, через які машина або програмно-апаратний комплекс НІКОЛИ не пройде, бо він -- не є біологічною істотою.
А розбирати після машини створені нею глупоти та нісенітницю -- надважке завдання і простіше дати людині перекласти те ж саме та виправити, якщо вони є, граматичні та орфографічні помилки. І це буде швидше та ефективніше. Маю багато відповідного досвіду. Звичайно, якісь прості тексти, на кшталт інструкцій/довідників користувача, стандартних особистих паперів, наукових статей з прикладних областей та ін. - можна доручати, але це -- і все.
показати весь коментар
08.10.2025 19:06 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 