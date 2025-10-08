Microsoft назвав професії, найбільше схильні до заміни ШІ

Новини компаній

Професії перекладачів, істориків та письменників демонструють найвищий рівень застосовності штучного інтелекту (ШІ), тобто їхні завдання найбільше відповідають поточним можливостям технології.

Про це йдеться у дослідженні Microsoft Research 2024-2025 років, яке базується на аналізі дев’яти місяців активності 200 тисяч анонімних користувачів Microsoft Bing Copilot, передає УНН.

Дослідники встановили, що ШІ найкраще справляється із завданнями, пов’язаними з обробкою текстів, узагальненням фактів і перекладом, що робить ці професії найбільш "сумісними" з алгоритмами.

СЕО компанії Casino.ua Олександр Бабенко у коментарі зазначив, що результати дослідження вказують не на зникнення професій, а на їхню трансформацію.

"ШІ добре справляється з шаблонними завданнями: переклад, узагальнення фактів, стандартні тексти. Але йому бракує глибокого контексту та справжньої творчості. Найближчі 3-5 років покажуть поляризацію ринку: затребувані експерти, які ефективно працюють із ШІ, та менш конкурентні фахівці, які не адаптувалися. Перекладачі стануть мовними кураторами, історики – інтерпретаторами складних зв’язків, письменники – авторами унікальних наративів. Час інвестувати в нові навички вже зараз", – наголосив він.

Як повідомлялося, нове дослідження Yale Budget Lab та Brookings свідчить, що масового витіснення працівників програмами на основі ШІ ще не зафіксовано, хоча на технологічному ринку вже відбувається швидка перебудова вакансій.