Кабмін продовжив дію тарифів на газ для опалення до квітня наступного року: діє мораторій

Кабінет Міністрів продовжив дію спеціальних обов’язків щодо постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам за фіксованими цінами.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

"Фіксована ціна на природний газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026 року", – написала Свириденко.

Зокрема, уряд продовжили дію спеціальних обовʼязків, які передбачають постачання газу за ціною:

для населення – 7 420 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).

для бюджетних установ – 16 390 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).

"Це дозволить зберегти стабільні тарифи для людей упродовж усього опалювального сезону", – зауважила Свириденко.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Своєю чергою представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що відповідні зміни внесено до постанови №812 від 19 липня 2022 року "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам", продовживши її дію до 31 березня 2026 року включно.

Зауважимо, що "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" ще у квітні цього року продовжила дію тарифного плану для населення на рівні 7,96 грн (з ПДВ) до 30 квітня 2026 року. Рішення про незмінність ціни ухвалили з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ.

Нагадаємо, ще у серпні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію, які за час воєнного стану зросли у кілька разів.