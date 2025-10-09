"Розлучитися швидко й онлайн": Свириденко анонсувала запуск дистанційного розлучення у "Дії"

Послуга розірвання шлюбу в застосунку "Дія" запрацює у наступному році.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на своєму засіданні напередодні пізно увечері, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

"Розлучитися можна буде швидко й онлайн. Послуга з’явиться в "Дії" у 2026 році та буде доступна для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей", – уточнила очільниця уряду.

Вона нагадала, що наразі ця процедура вимагає кількох особистих відвідувань Відділів державної реєстрації актів цивільного стану та заповнення паперових документів.

"Тепер цей процес стане простішим – без черг і без зайвих поїздок. Після подання заяви "Дія" автоматично перевірить інформацію в реєстрах, і через місяць шлюб буде розірвано. Протягом цього часу заяву можна відкликати. Свідоцтво про розірвання шлюбу ви теж отримаєте в застосунку", – додала Свириденко.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, після запуску оформлення шлюбу у "Дії" Мінцифри отримало велику кількість запитів на створення аналогічного сервісу для розлучення онлайн. У лютому цього року міністерство повідомляло, що проаналізує затребуваність та доцільність запровадження цієї послуги.