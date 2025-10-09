Адміністрація Трампа відмовилась відкласти санкції проти найбільшої нафтової компанії Сербії, яка належить "Газпрому"

Російсько-сербська нафтопереробна компанія NIS заявила, що не змогла отримати продовження ліцензії Мінфіну США про нове відтермінування санкцій, яка дозволяла прдовжувати операційну діяльність у звичному режимі.

Відтак, термін відстрочки санкцій США щодо цієї компанії добіг кінця 9 жовтня, повідомляє Reuters.

Компанія повідомила, що має достатні запаси нафти для переробки, а її АЗС у Сербії забезпечені всіма видами пального. NIS працює з партнерами, урядом Сербії та акціонерами, щоб мінімізувати наслідки санкцій, додали в компанії.

США запровадили санкції проти NIS, одного з останніх енергетичних активів Росії в Європі, ще у січні, але з того часу їх постійно відкладали.

Водночас США подовжили ще на тиждень ліцензію для хорватського оператора нафтопроводу JANAF – основного каналу постачання сировини для NIS – аби завершити транспортування законтрактованих обсягів. Це тимчасово пом’якшує ризики, але довгострокова логістика залишається під питанням.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, 10 січня адміністрація на той чяс президента США Джо Байдена запровадила санкції проти нафтового сектору Росії та дали "Газпром нєфті" 45 днів, щоб зменшити свою частку у NIS. Уряд Сербії офіційно просив відкласти цей термін, а адміністрація Дональда Трампа до останнього часу погоджувалась.

Щоб уникнути санкцій, 26 лютого "Газпром нєфть" зменшила свою частку в NIS з 50% до 44,85%, водночас російський "Газпром" збільшив свою частку в сербській нафтовій компанії з 6,15% до 11,3%. Уряд Сербії володіє 29,87% акцій NIS, решта належить дрібним акціонерам. Але невідомо, чи ака схема дозволила б компанії уникнути санкцій США, зазначало Reuters.

"Газпром нєфть" без тендеру придбала 51% акцій сербської компані NIS за 400 млн євро у 2008 році. Наразі NIS є однією з найбільших енергетичних компаній Сербії, вона займається розвідкою, видобуванням, а також переробкою нафти та природного газу. Крім того, вона відповідає за забезпечення країни паливом. Зокрема, NIS належить НПЗ у Панчевому під Белградом та мережа з більш ніж 400 АЗС.