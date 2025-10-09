Адміністрація Трампа відмовилась відкласти санкції проти найбільшої нафтової компанії Сербії, яка належить "Газпрому"
Російсько-сербська нафтопереробна компанія NIS заявила, що не змогла отримати продовження ліцензії Мінфіну США про нове відтермінування санкцій, яка дозволяла прдовжувати операційну діяльність у звичному режимі.
Відтак, термін відстрочки санкцій США щодо цієї компанії добіг кінця 9 жовтня, повідомляє Reuters.
Компанія повідомила, що має достатні запаси нафти для переробки, а її АЗС у Сербії забезпечені всіма видами пального. NIS працює з партнерами, урядом Сербії та акціонерами, щоб мінімізувати наслідки санкцій, додали в компанії.
США запровадили санкції проти NIS, одного з останніх енергетичних активів Росії в Європі, ще у січні, але з того часу їх постійно відкладали.
Водночас США подовжили ще на тиждень ліцензію для хорватського оператора нафтопроводу JANAF – основного каналу постачання сировини для NIS – аби завершити транспортування законтрактованих обсягів. Це тимчасово пом’якшує ризики, але довгострокова логістика залишається під питанням.
Як повідомлялося, 10 січня адміністрація на той чяс президента США Джо Байдена запровадила санкції проти нафтового сектору Росії та дали "Газпром нєфті" 45 днів, щоб зменшити свою частку у NIS. Уряд Сербії офіційно просив відкласти цей термін, а адміністрація Дональда Трампа до останнього часу погоджувалась.
Щоб уникнути санкцій, 26 лютого "Газпром нєфть" зменшила свою частку в NIS з 50% до 44,85%, водночас російський "Газпром" збільшив свою частку в сербській нафтовій компанії з 6,15% до 11,3%. Уряд Сербії володіє 29,87% акцій NIS, решта належить дрібним акціонерам. Але невідомо, чи ака схема дозволила б компанії уникнути санкцій США, зазначало Reuters.
"Газпром нєфть" без тендеру придбала 51% акцій сербської компані NIS за 400 млн євро у 2008 році. Наразі NIS є однією з найбільших енергетичних компаній Сербії, вона займається розвідкою, видобуванням, а також переробкою нафти та природного газу. Крім того, вона відповідає за забезпечення країни паливом. Зокрема, NIS належить НПЗ у Панчевому під Белградом та мережа з більш ніж 400 АЗС.
