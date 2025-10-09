Гривня продовжує знижуватися: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю

Гривня продовжує знижуватися щодо американського долара.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на п'ятницю, 10 жовтня, на рівні 41,5062 грн/$, порівняно із 41,4024 грн/$ у четвер. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 6 копійок – до 48,2053 грн за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.