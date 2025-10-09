Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Гривня продовжує знижуватися: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю

Офіційний курс долара і євро НБУ на 10 жовтня

Гривня продовжує знижуватися щодо американського долара.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на п'ятницю, 10 жовтня, на рівні 41,5062 грн/$, порівняно із 41,4024 грн/$ у четвер. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 6 копійок – до 48,2053 грн за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Кожен дена на 10 шагів За місяць куди дошагаємо?
09.10.2025 17:31 Відповісти
головне, що не кілометрами....
09.10.2025 17:38 Відповісти
Та шо ж таке??? Трамп, Байден, Мерц, Порошенко, астанавітєсь!!! ЗЕлідор, Міндіч, Чернишов, Єрмак та прімкнувший к нім Гетьманцев роБЛЯТЬ все можливе щоб Країна мрій зєлєнского стала міжгалактичними Нью Васюкамі, а воно лише гіршає та гіршає... Може найвеличнішому інші кальсони а-ля мілітарі вдіти? Чи може ще один потужний відосик зняти??
09.10.2025 17:54 Відповісти
Це ж тепер скумбрія по 9 грн буде? Коли ж це покращення зупиниться?
09.10.2025 18:47 Відповісти

