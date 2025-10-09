СБУ затримало одного із керівників БЕБ на Одещині: його підозрюють у співпраці з окупантами. ФОТО

СБУ за сприяння внутрішньої безпеки Бюро економічної безпеки затримала заступника керівника територіального управління БЕБ в Одеській області.

Його викрили у співпраці з країною-агресором, повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, посадовець є співзасновником компанії, що займається нерухомістю на тимчасово окупованій території і фінансує російський бюджет у вигляді сплати "податків".

Слідство встановило, що у 2023 році заступник керівника управління БЕБ перереєстрував свій бізнес на Луганщині за законодавством РФ. Безпосередньо посадовцю належить 50% статутного капіталу компанії.

"Відповідно до наявних доказів, фірма здає в оренду офіси комерційним структурам та громадським організаціям в Луганську, які "донатять" на армію РФ. Також це підприємство регулярно поширює оголошення про збір коштів на потреби окупаційних угруповань країни-агресора на власному сайті та сторінках у соцмережах", – уточнили в СБУ.

Тому, крім посадовця БЕБ, правоохоронці затримали і його спільника, на якого оформлені інші 50% статутного капіталу вказаного підприємства.

Наразі слідчі Служби безпеки планують повідомити посадовцю БЕБ та його спільнику про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Після цього буде вирішуватися питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу.