Київрада виділила 1,5 мільярда на мобільні укриття на вимогу призначеного Зеленським голови МВА

Київрада внесла зміни до Міської цільової програми цивільного захисту на 2024-2025 роки, передбачивши кошти на закупівлю первинних (мобільних) укриттів.

Крім того, депутати продовжили дію програми до 2028 року, повідомили у пресслужбі Київської міської держадміністрації (КМДА).

Зокрема, заплановано закупити й встановити 500 об’єктів, враховуючи потреби районів міста. Кошти на закупівлю укриттів отримають районні в м. Києві державні адміністрації, які визначатимуть місця розташування та потреби в таких укриттях.

Виділити кошти на встановлення мобільних укриттів у Києві вимагав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, встановити їх планують вже до кінця року.

"Сьогодні Київрада нарешті проголосувала за виділення коштів на облаштування в столиці модульних укриттів. На посилення безпеки жителів Києва спрямують 500 мільйонів гривень цього року, і ще 1 мільярд в наступному", – уточнив начальник МВА у Telegram.

Водночас у Департаменті муніципальної безпеки КМДА зазначають, що рівень безпеки, який можуть гарантувати первинні укриття, є недостатнім. Тому необхідність створювати захисні споруди чи споруди подвійного призначення під час нового будівництва або реконструкції об’єктів залишається.

Що відомо про Тимура Ткаченка?

Президент Володимир Зеленський призначив Тимура Ткаченка начальником Київської міської військової адміністрації (МВА) 31 грудня минулого року.

До цього Тимур Ткаченко з 27 вересня 2024 року обіймав посаду заступника міністра розвитку громад та територій. На неї його призначили після того, як 5 вересня минулого року Верховна Рада призначила Олексія Кулебу віцепрем'єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад та територій.

У 2023-2024 роках Ткаченко працював на посаді заступника міністра розвитку стратегічних галузей промисловості України.

До роботи у Кабміні Тимур Ткаченко разом з Олексієм Кулебою працював у КМДА. Зокрема, Ткаченко очолив Департамент міського благоустрою після того, як Олексій Кулеба пішов з цієї посади на підвищення і став першим заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.