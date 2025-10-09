Російські мережі АЗС кума Путіна Медведчука зіткнулися з дефіцитом бензину, – росЗМІ
Російські мережі автозаправних станцій (АЗС) Signal та "Любимая топливная компания", що належать ексдепутату і куму російського диктатора Путіна Віктору Медведчуку, зіткнулися з дефіцитом бензину.
На труднощі із закупівлею пального у пресслужбі мережі Signal поскаржилися російському інформагентству РБК, передає The Moscow Times.
У мережі АЗС заявили, що через дефіцит довелося підвищити ціни на бензин, але обмежень на його продаж "в одні руки" поки що не запроваджували.
Водночас на офіційній сторінці ЛТК у російській соцмережі "ВКонтакті" 7 жовтня з'явилося повідомлення, що на заправках компанії закінчився бензин.
Мережа Signal налічує 23 заправні станції, всі вони працюють у Тюменській області. Компанії ЛТК належить 20 АЗС, що розташовані на території Липецької та Воронезької областей.
Обидві мережі належать ТОВ "Трейдпроект", бенефіціаром якого є Медведчук. У 2024 році "Трейдпроект" отримав збиток у розмірі 271 млн рублів, показавши рекордний виторг – 7,8 млрд руб.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Медведчука за підозрою у держзраді затримала СБУ. Він перебував під домашнім арештом і намагався втекти з країни, але його затримали. Пізніше Путін обміняв Медведчука та ще 55 російських окупантів на 215 українських військовослужбовців, у тому числі командирів батальйону "Азов".
Опинившись у Росії, Медведчук швидко розгорнув бізнес. У 2023 році п'ять компаній, що належали йому, отримали рекордні 536,9 млрд руб. виторгу – майже на 80% більше, ніж у 2022 році. Зокрема, у Росії Медведчук займається постачанням пального, видобутком нафти та має мережі автозаправних станцій. Крім того, він придбав нову яхту вартістю майже 900 млн. рублів.
Як повідомлялося, за підрахунками російського аналітичного агентства "Сиала", станом на 28 вересня на НПЗ по всій країні простоювали 38% потужностей первинної переробки нафти, які могли б переробляти 338 тисяч тонн сировини на добу.
Приблизно 70% простоїв стали результатом атак українських безпілотників: станом на кінець вересня вони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки, або близько 236 тисяч тонн на добу, випливає з оцінок агентства.
Зокрема, у вересні ще чотири російські НПЗ зупинили виробництво після нальотів БПЛА. Серед них – "Кінеф" у Ленінградській області, що посідає друге місце за потужністю в Росії, а також Рязанський НПЗ "Роснєфті", що входить до топ-5 найбільших. Також з 20 вересня зупинив переробку Новокуйбишевський НПЗ, а 22 вересня – Астраханський ГПЗ "Газпрому".
В результаті виробництво бензину за вересень скоротилося на 1 млн тонн, а його дефіцит на внутрішньому ринку досяг 20% від споживання, писало російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерело.
Найбільш відчутно це на Далекому Сході та в окупованому Криму, де з початку тижня заборонили продавати більше 30 літрів бензину одному покупцю. Загалом понад 20 регіонів зіткнулися з нестачею палива.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль