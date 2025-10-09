Російські мережі АЗС кума Путіна Медведчука зіткнулися з дефіцитом бензину, – росЗМІ

Російські мережі автозаправних станцій (АЗС) Signal та "Любимая топливная компания", що належать ексдепутату і куму російського диктатора Путіна Віктору Медведчуку, зіткнулися з дефіцитом бензину.

На труднощі із закупівлею пального у пресслужбі мережі Signal поскаржилися російському інформагентству РБК, передає The Moscow Times.

У мережі АЗС заявили, що через дефіцит довелося підвищити ціни на бензин, але обмежень на його продаж "в одні руки" поки що не запроваджували.

Водночас на офіційній сторінці ЛТК у російській соцмережі "ВКонтакті" 7 жовтня з'явилося повідомлення, що на заправках компанії закінчився бензин.

Мережа Signal налічує 23 заправні станції, всі вони працюють у Тюменській області. Компанії ЛТК належить 20 АЗС, що розташовані на території Липецької та Воронезької областей.

Обидві мережі належать ТОВ "Трейдпроект", бенефіціаром якого є Медведчук. У 2024 році "Трейдпроект" отримав збиток у розмірі 271 млн рублів, показавши рекордний виторг – 7,8 млрд руб.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Медведчука за підозрою у держзраді затримала СБУ. Він перебував під домашнім арештом і намагався втекти з країни, але його затримали. Пізніше Путін обміняв Медведчука та ще 55 російських окупантів на 215 українських військовослужбовців, у тому числі командирів батальйону "Азов". Опинившись у Росії, Медведчук швидко розгорнув бізнес. У 2023 році п'ять компаній, що належали йому, отримали рекордні 536,9 млрд руб. виторгу – майже на 80% більше, ніж у 2022 році. Зокрема, у Росії Медведчук займається постачанням пального, видобутком нафти та має мережі автозаправних станцій. Крім того, він придбав нову яхту вартістю майже 900 млн. рублів.

Більше новин в Телеграм-каналі Бізнес Цензор!

Як повідомлялося, за підрахунками російського аналітичного агентства "Сиала", станом на 28 вересня на НПЗ по всій країні простоювали 38% потужностей первинної переробки нафти, які могли б переробляти 338 тисяч тонн сировини на добу.

Приблизно 70% простоїв стали результатом атак українських безпілотників: станом на кінець вересня вони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки, або близько 236 тисяч тонн на добу, випливає з оцінок агентства.

Зокрема, у вересні ще чотири російські НПЗ зупинили виробництво після нальотів БПЛА. Серед них – "Кінеф" у Ленінградській області, що посідає друге місце за потужністю в Росії, а також Рязанський НПЗ "Роснєфті", що входить до топ-5 найбільших. Також з 20 вересня зупинив переробку Новокуйбишевський НПЗ, а 22 вересня – Астраханський ГПЗ "Газпрому".

В результаті виробництво бензину за вересень скоротилося на 1 млн тонн, а його дефіцит на внутрішньому ринку досяг 20% від споживання, писало російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерело.

Найбільш відчутно це на Далекому Сході та в окупованому Криму, де з початку тижня заборонили продавати більше 30 літрів бензину одному покупцю. Загалом понад 20 регіонів зіткнулися з нестачею палива.