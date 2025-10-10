Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмін дозволив безкоштовно використовувати державні аеродроми для потреб оборони

Кабмін дозволив безкоштовно використовувати державні аеродроми

Кабінет Міністрів дозволи безоплатне використання аеродромів (злітно-посадкових майданчиків) державної авіації для забезпечення оборони та захисту населення.

Відповідна постанова №1265 від 8 жовтня оприлюднена на офіційному урядовому порталі, передає Бізнесцензор.

Згідно із документом, безоплатне використання аеродромів здійснюється повітряними суднами державної авіації для виконання функцій із забезпечення національної безпеки, оборони держави та захисту населення, що передбачає:

  • використання аеродромів і засобів радіотехнічного забезпечення (зв’язок, системи посадки та світлотехнічне обладнання) в районі аеродрому;
  • отримання послуг із забезпечення зльоту, посадки, руління, стоянки повітряних суден;
  • надання аеронавігаційної, метеорологічної та орнітологічної інформації в районі аеродрому;.
  • проведення пошуку і рятування в районі відповідальності аеродрому.

При цьому експлуатант повітряного судна має використовувати аеродром за погодженням з експлуатантом аеродрому, враховуючи наявне обладнання та технічні можливості.

Обсяги безоплатного використання аеродрому визначатимуть "з урахуванням умов та оперативної обстановки", зазначається у документі.

Як повідомлялося, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наприкінці вересня заявляв, що залежно від погодних умов і ділянки фронту, гелікоптери іноді збивають до 40% російський безпілотників, тому цей напрямок масштабуватимуть.

Втім, за його словами, більшість російських ударних безпілотників знищується за допомогою дронів-перехоплювачів.

Акуеть!
показати весь коментар
10.10.2025 10:32 Відповісти
Це точно український кабмін?
показати весь коментар
10.10.2025 10:34 Відповісти
А до цього часу ніт? Це якийсь абсурд...
показати весь коментар
10.10.2025 10:35 Відповісти
Ніхіба собі розщедрилися.
показати весь коментар
10.10.2025 10:36 Відповісти
Подарунок так подарунок....
показати весь коментар
10.10.2025 10:45 Відповісти

