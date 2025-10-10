Кабмін дозволив безкоштовно використовувати державні аеродроми для потреб оборони

Кабінет Міністрів дозволи безоплатне використання аеродромів (злітно-посадкових майданчиків) державної авіації для забезпечення оборони та захисту населення.

Відповідна постанова №1265 від 8 жовтня оприлюднена на офіційному урядовому порталі, передає Бізнесцензор.

Згідно із документом, безоплатне використання аеродромів здійснюється повітряними суднами державної авіації для виконання функцій із забезпечення національної безпеки, оборони держави та захисту населення, що передбачає:

використання аеродромів і засобів радіотехнічного забезпечення (зв’язок, системи посадки та світлотехнічне обладнання) в районі аеродрому;

отримання послуг із забезпечення зльоту, посадки, руління, стоянки повітряних суден;

надання аеронавігаційної, метеорологічної та орнітологічної інформації в районі аеродрому;.

проведення пошуку і рятування в районі відповідальності аеродрому.

При цьому експлуатант повітряного судна має використовувати аеродром за погодженням з експлуатантом аеродрому, враховуючи наявне обладнання та технічні можливості.

Обсяги безоплатного використання аеродрому визначатимуть "з урахуванням умов та оперативної обстановки", зазначається у документі.

Як повідомлялося, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наприкінці вересня заявляв, що залежно від погодних умов і ділянки фронту, гелікоптери іноді збивають до 40% російський безпілотників, тому цей напрямок масштабуватимуть.

Втім, за його словами, більшість російських ударних безпілотників знищується за допомогою дронів-перехоплювачів.