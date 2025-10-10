Фонд гарантування судиться з росіянкою, якій під час війни продав активи ліквідованих росбанків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розірвав договори зі компанією "Спектрум Ессетс", яка приховала російське громадянство своєї власниці Марини Євсєєвої під час викупу активів ліквідованих російських банків.

Спочатку російське громадянство у неї виявили журналісти і лише потім цей факт підтвердили в СБУ, йдеться у матеріалі проєкту "Схеми" (Радіо Свобода).

Росіянці вдалося увести в оману і Нацбанк. Тому після публікації розслідування НБУ відкликав ліцензію ТОВ "Спектрум Ессетс" на діяльність фінансової компанії.

Втім, повертати Фонду набуті активи "Спектрум Ессетс" добровільно відмовляється, тому державні ліквідатори намагаються повернути їх через суди, та стягнути з компанії штрафи.

Наприклад, в липні Господарський суд Києва став на бік "Промінвестбанку" й ухвалив рішення стягнути зі "Спектрум Ессетс" 19 тисяч гривень штрафу на підставі інформації про наявність у власниці компанії Марини Євсєєвої громадянства РФ.

Окремо банки звертаються до господарських судів, щоб відновити свої права як кредитора у справах про борги на мільярди гривень. Тут теж є позитивні для держави рішення. Так, Господарський суд Одеської області став на бік "МР Банку" у справі про повернення права вимоги боргу ФК "Чорноморець" у розмірі 2,3 мільярда гривень.

Окремо банки під управлінням Фонду гарантування вкладів активно подають позови проти компанії "Спектрум Ессетс", намагаючись убезпечити майно і права вимоги, придбані на аукціонах, від перереєстрації, а також стягнути штрафні санкції.

Що відомо про Марину Євсєєву та "Спектрум Ессетс"?

Як повідомлялося, у грудні 2024 року журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, що власницею ТОВ "Спектрум Ессетс" та американської фірми Spectrum UA Credit LLC в українських реєстрах вказана громадянка США Марина Євсєєва. Втім, журналісти встановили, що Євсєєва має ще одне громадянство – Російської Федерації і регулярно їздила до РФ вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

При цьому "Спектрум Ессетс" змогла викупити пул кредитів ліквідованого російського "Сбербанку" та інших банків на загальну суму 2,8 млрд грн на аукціоні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, попри наявність власниці-громадянки РФ.

Крім того, виявилося, що фірма "Спектрум Ессетс" зареєстрована в офісі у центрі столиці на Кловському узвозі, який належить громадянці РФ Оксані Тереховій. Це – колишня дружина екснародного депутата Андрія Деркача, якого Служба безпеки України підозрює у держзраді.

Деркач втік до Росії у 2022 році, а нещодавно він увійшов до комітету безпеки Ради федерації РФ. Його колишня дружина Терехова нині теж мешкає у Росії, свідчать дані про її внутрішні перельоти між російськими містами.

До того ж, керує своїми бізнесами Євсєєва не одна. Як зʼясували "Схеми", управителем її американської компанії Spectrum UA Credit LLC є Михайло Трубчік. Він народився в Білорусі та досі зберігає громадянство цієї країни, паралельно маючи паспорт США.

У липні 2020 року, Служба безпеки України заборонила Михайлу Трубчіку в’їзд до України на три роки, запідозривши його у тому, що він – представник "глибоко законспірованої мережі спецслужб РФ, які використовують в своїй розвіддіяльності документи прикриття громадян США". Але влітку 2021 року Окружний адміністративний суд Києва цю заборону скасував.

Крім компанії Марини Євсєєвої, Трубчік керує й американською фірмою її чоловіка, яка теж має інтереси в Україні. Йдеться про Allrise Capital Inc, співвласником якої є Володимир Євсєєв, який також досі має громадянство РФ.

Компанія зареєстрована в Каліфорнії, США і спеціалізується на придбанні, розвитку та управлінні нерухомістю, а також на інвестиціях у приватний капітал та венчурні проєкти. У 2020 році Allrise Capital купила на аукціоні Фонду гарантування стадіон футбольного клубу "Чорноморець" Леоніда Клімова в Одесі.