На Донеччині пошкоджено магістральний аміакопровід "Тольятті - Одеса", зафіксовано витік аміаку, – ОДА.

На Донеччині пошкоджено лінійну частину магістрального аміакопроводу "Тольятті - Одеса".

Про це повідомляє Донецька обласна державна адміністрація (ОДА).

"Життю людей нічого не загрожує. Транспортування аміаку цією ділянкою зупинене ще з 2014 року. Спостерігається білий дим – це може свідчити про витік залишків аміаку, який триватиме до падіння надлишкового тиску, це може зайняти декілька днів", – зазначається у повідомленні.

У Донецькій ОДА уточнили, що пошкоджено ділянку аміакопроводу між Русиним Яром і Яблунівкою Іллінівської громади. Тому обстежити місце обстрілу неможливо, оскільки це – тимчасово окупована територія.

Водночас, враховуючи напрямок вітру, хмара аміаку може рухатися у напрямку Дружківки, тому у місті може відчуватися характерний запах.

"Причин для надмірної реакції немає. У разі відчутного запаху достатньо зачинити вікна та обмежити перебування надворі – це превентивний крок", – запевнили в ОДА.

Нагадаємо, магістральний аміакопровод "Тольятті - Одеса" проєктною потіжністю 2,5 млн тонн на рік до повномасштабного вторгнення використовувався для транзиту російського аміаку через Україну з подальшим перевалюванням його на морські судна через "Одеський припортовий завод" (ОПЗ). Оператор української ділянки аміакопроводу – держпідприємство "Укрхімтрансаміак".

Восени 2022 року співвласник російських виробників добрив "Уралхім", "Уралкалій" та "Тольяттіазот" Дмітрій Мазєпін звертався до Путіна з проханням вирішити питання відновлення транзиту російського аміаку на експорт через Одесу. Про це офіційно повідомляв Кремль.

Він додав, що з 2021 року будується альтернативний маршрут для експорту російського аміаку на Тамані, однак запустити його не вдасться щонайменше до кінця 2023 року.