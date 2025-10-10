Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У Києві повернули світло 270 тисячам абонентів, найскладніша ситуація – у п’яти регіонах, – Міненерго

Станом на 12:00 енергетики повернули світло 270 тисячам абонентів у Києві, скасовані спеціальні графіки аварійних відключень у Харкові, Полтаві та Сумах, але звичайні графіки продовжують діяти.

Також завершені відновлювальні роботи в Павлограді на Дніпропетровщині, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук, інформує пресслужба Міненерго.

За її словами, найскладніша ситуація на Київщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині. Непростою ситуація є також на Дніпропетровщині та Запоріжжі.

"Енергетики негайно розпочали оцінку збитків та ремонтні роботи, щойно це стало безпечно. Фахівці докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки українців", – запевнила вона.

Гринчук пообіцяла, що кожні дві години Міністерство енергетики повідомлятиме актуальну інформацію про ситуацію в енергосистемі та хід відновлювальних робіт.

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, у ніч на 10 жовтня російські окупанти вдарили по Україні безпілотниками та ракетами різних типів. Всього ворог застосував для атаки 32 ракети та 465 БпЛА. Сили протиповітряної оборони знешкодили 420 цілей.

Метою ударів були переважно інфраструктурні об’єкти, через влучання по одному із них лівий берег Києва опинився без світла.

+3
Чиста аналітика. Дві суботи поспіль були обстріли. Зараз літаки та кораблі споряджені ракетами. Про БпЛА і казати не варто. З дуже великою долею вірогідності, я б дав 90%, в ніч на суботу карта буде червоною
10.10.2025 13:39 Відповісти
+1
В ніч на суботу буде масований ракетно-дроновий удар. Вся жесть ще по-переду...
10.10.2025 13:10 Відповісти
+1
Де заявлений боневтіком потужний удар по інфраструктурі маськви? Єдиний, хто бив по кремлю - це майор Касьянов двома дронами в травні 2023 року. І того ОПа разом з його підрозділом рознесла. Де зграї "Фламінгов" по ТЕЦ та електропідстанціям маськви та пітера? Чи ху#ло заборонило?
10.10.2025 13:27 Відповісти
Звідки інформація?
10.10.2025 13:34 Відповісти
Зрозуміло. Ну логічно. Ні, просто подумав, може читали десь попередження. Да я в принципі розумів, що восени "почнеться" саме по енергетиці
10.10.2025 13:43 Відповісти
На рахунок Тушок в тєлєгє були повідомлення про перебазування та спорядження їх ракетами. Кораблі калібрами спорядить то взагалі швидко робиться. А на дрони у них 24\7 ****** аж ціла єлабуга.
10.10.2025 13:49 Відповісти
чи не ***** у каждого чипка кофейня есть генераторы?и все проапгрейджены паверами и прочими гаджетами,главное чтоб тут в хату не влетело а на остальное *******.стране генератору украйоне *****....а я лично очень жду по максвабаду ,готов без того електрохарування сутками сидеть а бы только масквабадчане хотя бы полсуток без свету посидели.
вот реально ***** что тут будет главное что б они страдали и ныли "а нас за что"
10.10.2025 13:36 Відповісти
не будет на 90%,надо дрончиков подкопить, а если и будет то не такая массовая,****** кацапье не хуже зели)после 450+ дронов обычно неделька отдыха,ну может 100ку запустят ну это такое,ниочем в нынешнее время
10.10.2025 13:38 Відповісти
Дрони не показник, їх розгорнути не проблема, на відміну від літаків та кораблів, які вже готові та чекають наказу
10.10.2025 13:41 Відповісти
Навіть метро їздить
10.10.2025 15:05 Відповісти

