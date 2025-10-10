У Києві повернули світло 270 тисячам абонентів, найскладніша ситуація – у п’яти регіонах, – Міненерго

Станом на 12:00 енергетики повернули світло 270 тисячам абонентів у Києві, скасовані спеціальні графіки аварійних відключень у Харкові, Полтаві та Сумах, але звичайні графіки продовжують діяти.

Також завершені відновлювальні роботи в Павлограді на Дніпропетровщині, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук, інформує пресслужба Міненерго.

За її словами, найскладніша ситуація на Київщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині. Непростою ситуація є також на Дніпропетровщині та Запоріжжі.

"Енергетики негайно розпочали оцінку збитків та ремонтні роботи, щойно це стало безпечно. Фахівці докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки українців", – запевнила вона.

Гринчук пообіцяла, що кожні дві години Міністерство енергетики повідомлятиме актуальну інформацію про ситуацію в енергосистемі та хід відновлювальних робіт.

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, у ніч на 10 жовтня російські окупанти вдарили по Україні безпілотниками та ракетами різних типів. Всього ворог застосував для атаки 32 ракети та 465 БпЛА. Сили протиповітряної оборони знешкодили 420 цілей.

Метою ударів були переважно інфраструктурні об’єкти, через влучання по одному із них лівий берег Києва опинився без світла.