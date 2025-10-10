Американо-український фонд відбудови сягне $200 мільйонів до кінця 2026 року, – Соболєв

Американо-український інвестиційний фонд відбудови матиме близько $200 мільйонів до кінця 2026 року.

Про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, свідчить стенограма на сайті парламенту.

"Ми знаємо, що фонд десь буде в розмірі $200 мільйонів до кінця наступного року, і це будуть вкладення в Україні. Звісно, вони будуть розтягнені в часі, але ми знаємо також, що існує дуже велика зацікавленість у співфінансуванні проектів фонду, і ще сотні мільйонів доларів будуть вкладені найближчим часом", – сказав Соболев.

Водночас він заувадив, що оцінювати вплив роботи фонду на економіку поки зарано.

"Це буде відповідно впливати на ВВП. Але оцінки давати рано, ми побачимо впродовж кількох років", – додав міністр.

Як повідомлялося, у вересні Міжнародна корпорація з фінансування розвитку США (DFC) оголосила про зобов'язання внести перші $75 мільйонів до Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Таку ж суму внесе уряд України.

Нагадаємо, 3 вересня відбулося перше засідання керівної ради американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови – ключового органу управління, до складу якого увійшли по три представники від України та США.

Американська сторона делегувала міністра фінансів Скотта Бессента, головного інвестиційного директора DFC Коннора Коулмена, віцепрезидента і генерального юрисконсульта DFC Роберта Стеббінса.

Кабінет Міністрів обрав трьох представників від України до керівної ради спільного українсько-американського Інвестиційного фонду відбудови. Ними стали міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін та державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.

