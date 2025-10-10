Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Долар і євро дешевшають: Нацбанк встановив курс валют на понеділок

Нацбанк встановив курс валют на понеділок

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара США та до євро на понеділок, 13 жовтня: долар подорожчав на 9 копійок, євро подешевшало на 10 копійок.

Так, офіційні курси валют на 13 жовтня становитимуть

  • 1 долар США – 41,6 грн (41,51 грн станом на 10 жовтня);
  • 1 євро – 48,11 грн (48,21 грн станом на 10 жовтня).

Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Курс гривні до євро 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

Коментувати
41,6 менше ніж 41,51?
10.10.2025 16:12 Відповісти
то як азарівська капуста.
10.10.2025 16:15 Відповісти
У автора допису щось з математикою нескладається.
1 євро - 48,11 грн (48,21 грн станом на 10 жовтня). Джерело: https://censor.net/n3578992
Тобто євро подорожчало на 10 копійок, станом на сьогодні, 10.10.2025. Чи в нас вже як на москальських болотах: падіння це зростання, мінус це плюс, девальвація це "атріцатєльний рост"???
10.10.2025 16:29 Відповісти
пара доллар-євро гойднуласа в світі мабудь. Заслуги НБУ тут немає.
10.10.2025 17:27 Відповісти
Налітай - подешевшало!
10.10.2025 17:37 Відповісти

