Долар і євро дешевшають: Нацбанк встановив курс валют на понеділок

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара США та до євро на понеділок, 13 жовтня: долар подорожчав на 9 копійок, євро подешевшало на 10 копійок.

Так, офіційні курси валют на 13 жовтня становитимуть:

1 долар США – 41,6 грн (41,51 грн станом на 10 жовтня);

1 євро – 48,11 грн (48,21 грн станом на 10 жовтня).

Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Курс гривні до євро 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.