Турецька мережа магазинів товарів для дому English Home пішла з України, але залишається у РФ

Мережа магазинів товарів для дому та декору English Home вирішила припинити роботу в Україні.

Про це це повідомляє галузеве видання RAU із посиланням на джерела на ринку.

Офіційної інформації від представників мережі не вдалось отримати. Проте вже колишній топменеджер компанії підтвердив цю інформацію українській редакції Forbes.

Ще у лютому 2025 року в Україні припинив працювати інтернет-магазин English Home, поступово припинили роботу і офлайн-магазини.

Бренд домашнього текстилю та декору для дому English Home був заснований в Туреччині в 2008 році та працює під управлінням холдингу Turgut Aydın Holding. Станом на жовтень 2020 року в Україні працювало 33 торговельні точки цього бренду. Після початку повномасштабного вторгнення РФ бренд доволі швидко відновив роботу в Україні.

На турецькому сайті бренду вказано, що його магазини представлені в Росії, зокрема, в республіці Татарстан. Проте у списку країн, де розвивається бренд, Україна не вказана.