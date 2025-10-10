Цех заводу "Більшовик" на Шулявці в Києві знесуть за 121 мільйон, щоб добудувати розв’язку

Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" Київської міської державної адміністрації 7 жовтня за результатами тендеру замовило консорціуму "Промбуд Технолоджи" демонтаж цеху для реконструкції розв'язки за 121,12 млн грн.

Про це свідчать дані в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

Як повідомляється, за п'ять місяців із моменту передачі будівельного майданчика мають демонтувати будівлю цеху №5 АТ "Перший Київський машинобудівний завод" (свого часу "Більшовик"), а саме цегляні димові труби, прибудову, ливарний та обрубний цехи, склад і корпус із підвалом.

Знесення цеху необхідне для завершення реконструкції розв'язки на перетині Берестейського проспекту (раніше – проспекту Перемоги) з вулицею Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах, тобто Шулявського шляхопроводу.

Проєкт цієї реконструкції виконало ТОВ "Інжинірингова компанія "Автомагістраль", а експертний звіт видало ДП "НДІпроєктреконструкція".

Роботи оплачуватимуть протягом чотирьох місяців після виконання. Договірна ціна динамічна й не містить ані матеріальних ресурсів, ані коштів на інфляцію та ризики.

У 2023 році "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" вже проводила тендер на демонтаж цеху з очікуваною вартістю 93,38 млн грн. Переможцем стало ТОВ "Мостицький 2" із ціною 91,14 млн грн, але згодом той договір розірвали за згодою сторін на виконання висновку Держаудитслужби.

Нинішній тендер із вищою на чверть очікуваною вартістю 126,33 млн грн оголосили ще наприкінці грудня 2024 року. На нього прийшло п'ятеро учасників.

Київський консорціум "Промбуд Технолоджи" створений у грудні 2024 року, за два тижні до оголошення нинішнього тендеру. В інших закупівлях участі не брав. Його учасниками є ТОВ "Д-Групп Констракшн" директора Олексія Іванця та київське ТОВ "Будівельна компанія "Аурум" директора Андрія Нестерова з Києва За даними аналітичної системи YouControl, зараз фірма "Д-Групп Констракшн" зареєстрована у Дніпрі, але до лютого 2025 року мала адресу в Вінниці. До 2023 року тоді ще київська фірма належала Володимиру Лященку, а до того – сейшельському офшору "Сонберг Лтд", кінцевим бенефіціаром через який значився громадянин Панами Девс Докфор. Ще раніше засновником фірми був Ігор Микитюк. У 2019 році "Д-Групп Констракшн" узяла підрядів КП "Боярка-Водоканал" на прокладання труб на 433 тис. грн. У виконаних проєктах на її сайті вказано будівництво Подільського моста, а саме монтаж дощової каналізації та кабельних мереж, монолітні й пальові роботи.

У січні цього року повідомлялося, що комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" обрало ТОВ "Енергетично-дорожнє будівництво" переможцем тендеру на демонтаж будівлі цеху №5 АТ "Перший Київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик") для будівництва розв'язки Шулявського шляхопроводу. На той момент угода з переможцем відкритої закупівлі була ще не укладена, він запропонував виконати роботи за 80,56 млн грн.