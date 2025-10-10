Нові правила в’їзду до ЄС: Польща обрала перші пункти на кордоні з Україною для запровадження системи EES

Польща почне запровадження нової системи вʼїзду/виїзду до ЄС (Entry/Exit System, EES) з двох пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Уже з цієї неділі, 12 жовтня, EES запрацює на автомобільному прикордонному переході Медика – Шегині та залізничному переході Пшемисль – Мостиська, передає Liga.net із посиланням на польську прикордонну службу.

Польські прикордонники почали тестувати нову біометричну систему контролю в середині вересня 2025 року.

Як повідомлялося, із 12 жовтня почнеться запровадження нової Системи в'їзду/виїзду (EES).

Вона працюватиме у 29 європейських країнах, включно з тими, що асоційовані з Шенгенською зоною, і стосуватиметься громадян третіх країн, які в’їжджають до ЄС на короткостроковий термін.

Система збиратиме біометричні дані, такі як відбитки пальців, зображення обличчя та іншу інформація про подорожі, поступово замінюючи чинну систему штампування паспортів.

EES впроваджуватимуть поступово протягом шести місяців. Після закінчення цього періоду EES має бути розгорнута на всіх пунктах пропуску через кордон.