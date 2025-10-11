Кабмін розширив доступ до пільгових кредитів для бізнесу на прифронтових територіях

Кабінет Міністрів відновив доступ до програми пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%" для бізнесу, що працює на територіях активних бойових дій.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду, що відбулося пізно увечері напередодні.

"Уряд розширив програму "Доступні кредити 5-7-9%" – тепер вона діє на всіх прифронтових територіях, включно з територіями активних бойових дій, де працюють державні електронні сервіси. Йдеться про 57 громад у 8 областях", – написала Свириденко.

Вона пояснила, що відтепер підприємці з прифронтових територій зможуть продовжити строк своїх кредитів до кінця 2027 року та рефінансувати чинні кредити на пільгових умовах.

Свириденко зауважила, що від початку програми "5-7-9" майже 10% усіх кредитів було видано на прифронтових територіях, а частка цих регіонів у кредитах, виданих від початку року, зросла до 26%, загалом прифронтовий бізнес вже отримав 16,1 млрд грн.

Як повідомлялося, раніше Національний банк змінив підходи до оцінки банками боржників, щоб розширити доступ до кредитів для бізнесу на прифронтових територіях.

За новим підходом банк має право застосовувати прогнозне значення фінансового результату від операційної діяльності боржника, якщо боржник унаслідок воєнних дій або стихійного лиха зазнав значного пошкодження власних або орендованих виробничих основних засобів чи майна. Раніше банки мали використовувати винятково історичні значення фінансового результату за попередні періоди.