Енергетики повернули світло всі мешканцям Києва та трьох областей: аварійні відключення скасовано

Енергетики відновили стабільне електропостачання лівого берега Києва, Київської області та Дніпропетровщини.

Про це у пресслужбі енергохолдингу ДТЕК повідомили напередодні пізно увечері.

В компанії уточнили, що у цих регіонах скасовано екстрені відключення світла, енергетики продовжують працювати над точковими заявками.

Своєю чергою у пресслужбі Міненерго повідомили, що графіки аварійних відключень для промислових підприємств скасовані і у Запорізькій області, в інших регіонах відновлення електропостачання триває.

Як повідомлялося, за даними Міненерго, станом на 20:00 п'ятниці вимушені аварійні відключення електроенергії продовжували застосовуватися в окремих районах Києва, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській областях.

Для Дніпропетровщини та Запоріжжя графіки аварійних відключень діяли для промисловості, а на Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, у ніч на 10 жовтня російські окупанти вдарили по Україні безпілотниками та ракетами різних типів. Всього ворог застосував для атаки 32 ракети та 465 БпЛА. Сили протиповітряної оборони знешкодили 420 цілей.

Метою ударів були переважно об'єкти енергетики, через влучання по одному із них лівий берег Києва опинився без світла. Також перебої з електропостачанням спостерігалися в інших областях.