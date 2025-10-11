У Раду внесли законопроєкт, що дозволить приватним компаніям будувати малі АЕС

У Верховній Раді презентували законопроєкт, що відкриє приватним компаніям можливість будувати малі модульні реактори, що у майбутньому дозволить залучити приватні інвестиції у будівництво нових енергетичних потужностей в Україні.

Документ представили у парламентському Комітеті з енергетики та ЖКП, повідомляє Liga.net.

Ключова новація – скасування державної монополії на атомну енергетику, повідомив голова профільного підкомітету Анатолій Костюх. У випадку ухвалення законопроєкту, приватні інвестори зможуть самі обирати ліцензованих операторів для своїх установок, тоді як нині оператора призначає Кабмін. Володіння ядерним паливом дозволять інвесторам, але поводження з відходами залишиться за державою.

"Інвестор не прийде в Україну без дешевої електроенергії. Створення конкурентних умов в енергетиці – це найбільше завдання для нас", – сказав він.

Депутати також пропонують спростити процедури будівництва та дозволити перепрофільовувати майданчики теплових електростанцій під розміщення малих модульних реакторів (ММР).

Автори законопроєкту пояснюють необхідність його ухваленн тим, що Україні може загрожувати критичний дефіцит енергопотужностей через війну та застарілість теплової генерації. Більшість ТЕС і ТЕЦ відпрацювали свій ресурс, а їх оновлення потребує величезних витрат.

Малі модульні реактори розглядають як альтернативу. Це компактні ядерні установки потужністю до 300 МВт, які можна швидко встановити на місці старих електростанцій або біля великих заводів. Виробники обіцяють термін будівництва від трьох до п'яти років.

Згідно із презентацією Костюха, будівництво ММР оцінюють у $6 000-$12 000 за 1 кВт, а переобладнання ТЕС – у $2 000-$3 000 за 1 кВт.

Як повідомлялося, цю ідею просував колишній міністр енергетики Герман Галущенко. У 2023 році він розповідав, що Україна в межах "зеленого переходу" розглядає можливість спорудження до 20 малих модульних реакторів (ММР) замість зруйнованих унаслідок війни енергоблоків теплової генерації.

"Енергоатом" та американська Holtec International домовилися про створення виробничого комплексу для локалізації виробництва обладнання для малих модульних реакторыв (ММР) Holtec.