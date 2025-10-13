Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк вдвічі збільшив продаж валюти минулого тижня на тлі зниження курсу гривні

Нацбанк вдвічі збільшив продаж валюти минулого тижня

Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень із 6 по 10 жовтня зріс до $734,2 мільйона, порівняно із $332,6 млн тижнем раніше.

Це також найбільший показник від початку серпня, свідчать дані регулятора.

При цьому минулого тижня Нацбанк майже не купував валюту на міжбанку, придбавши всього $0,2 млн.

Загалом від початку 2025 року НБУ продав із резервів уже $26,62 млрд, а купив – всього $39,75 млн.

Водночас курс гривні за тиждень несуттєво знизився: із 41,2286 грн/$ станом на понеділок, 6 жовтня, до 41,6027 грн/$ за підсумками торгів на міжбанку минулої п'ятниці.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.

У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.

валюта (2361) гривня (1678) курс (1634) НБУ (9619)
Національний банк витрачає на збереження штучного курсу іноземної валюти десятки мільярдів доларів, збагачуючи виключно імпортерів, при тому що дефіцит бюджету 400 мільярдів гривень. Потрібен податок на імпорт щоб в країні не було великого отрицательного торгівельного балансу, у нас імпорт перебільшує експорт на 18 млрд доларів і ці гроші спрямовувати в ЗСУ.
показати весь коментар
13.10.2025 10:48 Відповісти

