Нацбанк вдвічі збільшив продаж валюти минулого тижня на тлі зниження курсу гривні

Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень із 6 по 10 жовтня зріс до $734,2 мільйона, порівняно із $332,6 млн тижнем раніше.

Це також найбільший показник від початку серпня, свідчать дані регулятора.

При цьому минулого тижня Нацбанк майже не купував валюту на міжбанку, придбавши всього $0,2 млн.

Загалом від початку 2025 року НБУ продав із резервів уже $26,62 млрд, а купив – всього $39,75 млн.

Водночас курс гривні за тиждень несуттєво знизився: із 41,2286 грн/$ станом на понеділок, 6 жовтня, до 41,6027 грн/$ за підсумками торгів на міжбанку минулої п'ятниці.

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.

У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.