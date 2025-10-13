Аварійні відключення світла почалися у семи областях, споживання електроенергії зростає, – "Укренерго"

Вранці у понеділок, 13 жовтня, аварійні відключення електроенергії застовосавані у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях.

Також у Чернігівській області місцевим обленерго застосовано погодинні відключення обсягом двох черг, повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

В компанії нагадали, що через попередні російські обстріли ситуація в енергосистемі України залишається складною.

Крім того, споживання електроенергії зросло: сьогодні станом на 8:30 воно було на 9,5% вищим, ніж попереднього робочого дня, в який не застосовувались обмеження – у четвер, 9 жовтня.

"Причина таких змін – зниження температури повітря, а також утримання хмарної погоди майже на всій території України. Низька ефективність побутових сонячних електростанцій, а також використання електрообігрівачів перед початком опалювального сезону – зумовлюють додаткове навантаження на енергосистему", – пояснили в "Укренерго".

Відтак, в компанії закликали споживачів споживати електроенергію ощадливо та не вмикати кілька потужних приладів одночасно упродовж всієї поточної доби.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, у ніч на 10 жовтня російські окупанти вдарили по Україні безпілотниками та ракетами різних типів. Всього ворог застосував для атаки 32 ракети та 465 БпЛА. Сили протиповітряної оборони знешкодили 420 цілей.

Метою ударів були переважно об'єкти енергетики, через влучання по одному із них лівий берег Києва опинився без світла. Також перебої з електропостачанням спостерігалися в інших областях, усунути більшість з них вдалося протягом доби.