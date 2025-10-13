"Нафтогаз" змінив керівника своїх підрозділів з продажу газу

НАК "Нафтогаз України" змінила керівника двох своїх дочірніх компаній, які займаються продажем газу споживачам, – ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" та ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг".

Замість Сергія Бєляєва їх очолила Людмила Кіндер, повідомляє галузеве видання ExPro із посиланням на власні джерела. Інформація також підтверджується даними аналітичної системи YouControl.

Бєляєв очолював "Газопостачальну компанію "Нафтогаз України" з кінця липня 2021 року. Компанія відповідає за постачання природного газу для понад 12,5 млн побутових споживачів в Україні.

"Нафтогаз Трейдинг" відповідає за постачання природного газу бюджетним та релігійним організаціям, ОСББ та теплокомуненерго, а також промисловим споживачам, що працюють з "Нафтогазом". Компанія також в останні роки купувала природний газ внутрішнього видобутку на "Українській енергетичній біржі".

Людмила Кіндер з лютого 2025 року очолювала "Альянс Холдинг", що управляє мережею АЗС Shell в Україні, та ТОВ "Глуско Рітейл". Тоді мережу АЗС Shell придбала "Укрнафта", очолювана нинішнім головою "Нафтогаз" Сергієм Корецьким. Мережу "Глуско" ж "Укрнафта" отримала в управління.

За інформацією з відкритих джерел, раніше Людмила Кіндер працювала директором департаменту підтримки та координації роботи мережі "Правекс Банку".