Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відключення електроенергії
16 0

Попит на зарядні станції і павербанки після обстрілів підскочив у 7-8 разів

генератори

Після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури та віялових відключень фіксується різкий стрибок попиту на товари для автономного живлення.

Уже наступного дня після атак у ніч з 9 на 10 жовтня продажі цієї групи товарів зросли майже вчетверо, повідомили в мережі "Епіцентр".

Найбільше підскочив попит на павербанки, пальники і туристичні плитки – у 8,4 раза, на зарядні станції – майже у 7 разів, а на ліхтарі та газові балони – у 3,7 раза. Продажі генераторів, здатних забезпечити автономність приватних будинків, збільшилися майже утричі. Також зросли продажі супутніх товарів: свічок на 60%, батарейок на 39% та акумуляторів на 20%, додали в компанії.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, раніше Державна податкова служба (ДПС) зафіксувала різке підвищення цін на пристрої резервного живлення.

Автор: 

енергозбереження (64) Епіцентр (43) енергоефективність (398) відключення світла (629) генератор (103) блекаут (59)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 