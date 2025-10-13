Попит на зарядні станції і павербанки після обстрілів підскочив у 7-8 разів

Після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури та віялових відключень фіксується різкий стрибок попиту на товари для автономного живлення.

Уже наступного дня після атак у ніч з 9 на 10 жовтня продажі цієї групи товарів зросли майже вчетверо, повідомили в мережі "Епіцентр".

Найбільше підскочив попит на павербанки, пальники і туристичні плитки – у 8,4 раза, на зарядні станції – майже у 7 разів, а на ліхтарі та газові балони – у 3,7 раза. Продажі генераторів, здатних забезпечити автономність приватних будинків, збільшилися майже утричі. Також зросли продажі супутніх товарів: свічок на 60%, батарейок на 39% та акумуляторів на 20%, додали в компанії.

Як повідомлялося, раніше Державна податкова служба (ДПС) зафіксувала різке підвищення цін на пристрої резервного живлення.