Оголошені переможці Нобелівської премії з економіки. За що присудили нагороду?

Королівська шведська академія наук оголосила лауреатів премії Шведського банку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля за 2025 рік.

Цього року премію отримали троє науковців, яких відзначаили "за пояснення економічного зростання, зумовленого інноваціями", йдеться у пресрелізі Нобелівського комітету.

При чому половину премії присуджено Джоелу Мокіру – "за визначення передумов для сталого зростання завдяки технологічному прогресу", іншу половину – Філіпу Аґьону та Пітеру Говіту за дослідження "теорії сталого зростання через творчу руйнацію".

У пресрелізі Нобелівського комітету зазначається, що за останні два століття світ уперше спостерігає стале економічне зростання, яке вивело з бідності мільйони людей. Роботи лауреатів пояснюють, як інновації стають імпульсом для подальшого прогресу.

Зокрема, Джоел Мокір, спираючись на історичні джерела, показав, чому сталий ріст став "новою нормою". Він довів, що для безперервної хвилі інновацій потрібні не лише практичні знання, що "щось працює", а й наукові пояснення причин успіху, а також суспільна відкритість до нових ідей і змін.

Філіп Аґьон і Пітер Говіт у статті 1992 року формалізували механізм творчого руйнування: поява кращого продукту підвищує продуктивність і добробут, але водночас витісняє застарілі технології. Така конкуренція інновацій забезпечує довгострокове зростання, хоча й супроводжується перерозподілом ринкових позицій.

Комітет підкреслив, що внесок лауреатів поєднав історичну перспективу з сучасною теорією ендогенного зростання, окресливши умови, за яких наука, інститути й інноваційна конкуренція перетворюють технологічний прогрес на сталий економічний результат.

Зазначимо, що щорічно премію Шведського центрального банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля присуджує Королівська шведська академія наук за тими самими принципами, що й інші Нобелівські премії, які існують з 1901 року.

Втім, вона не входить до числа п'яти оригінальних премій, заснованих за заповітом Нобеля. Нагороду заснував 1968 року Центральний банк Швеції з нагоди свого 300-річчя в пам'ять про Альфреда Нобеля.