Рішення Кабміну не вплине на початок опалювального сезону, це повноваження місцевої влади, – Міненерго (оновлено)

Кабінет Міністрів визначив тривалість наступного опалювального періоду з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року.

Відповідна норма міститься у постанові №1267 від 8 жовтня, якою уряд продовжив дію пільгових тарифів на постачання газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам.

Згідно із документом, Кабмін доручив ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" та ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" розраховувати фіксовані обсяги природного газу для постачання виробникам тепла з урахуванням того, що опалювальний період триватиме з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року.

Зауважимо, що це визначення умовне і у минулі роки не впливало на фактичний початок опалювального сезону, який має розпочинатися за рішенням місцевої влади, залежно від середньодобової температури повітря.

Так, у тій же постанові уряду про умови постачання газу для опалення попередні опалювальні періоди було визначено з 1 вересня 2024 року до 30 квітня 2025 року та з 1 вересня 2023 року до 15 квітня 2024 року, хоча фактично опалювальний сезон в обох випадках тривав значно менше.

Згодом це офіційно підтвердили у Міністерстві енергетики.

"У мережі активно поширюються хибні дані про дату початку опалювального сезону. Постанова уряду про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу, де вказана дата 1 листопада 2025 року, не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках", – наголосили у пресслужбі міністерства.

У Міненерго пояснили, що умови ПСО передбачають продовження дії фіксованих цін на газ для опалення після 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року, у постанові це умовно названо "опалювальний період".

"Це суто технічна термінологія для вірного визначення умов в період постачання природного газу... Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього", – зазначають у міністерстві.

У Міненерго нагадали, що рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно: тепло дають з урахуванням середньодобової температури регіону, якщо вона тримається нижче +8 С градусів понад 3 доби.

Як повідомлялося, раніше мер Дніпра Борис Філатов заявив, що через важку ситуацію в енергетиці опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше, втім одночасно по всій Україні.

Мер Львова Андрій Садовий також заявив, що місто на кілька тижнів відкладає початок опалювального сезону черед обстріли Росії.