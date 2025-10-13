Українська компанія "Навігатор" розробляє енероефективні рішення для військових і польових умов

Новини компаній

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія "Навігатор" розширила напрям інноваційних розробок, зосередившись також на енергетичній автономії та мобільних рішеннях для військових і тилових підрозділів.

У компанії переконані, що енергонезалежність – це ключовий фактор стійкості під час війни. Їхні розробки дозволяють працювати офісам, навчальним класам і польовим штабам в польових умовах.

У "Навігаторі" звертають увагу, що значною перевагою українського техсектору є інженери. Вони здатні працювати там, де інші зупиняються, вони швидко адаптуються, знаходять нестандартні рішення, створюють "диво з нічого" навіть у кризових умовах.

Цей "розум виживання" є значним ресурсом держави для майбутнього технологічного розвитку, зазначили в компанії.

Паралельно "Навігатор" інтегрує свої енергетичні рішення в проєкти для цивільного сектору – школи, лікарні, органи місцевого самоврядування: це дозволяє створювати цілісні екосистеми автономних офісів і навчальних просторів, які залишаються працездатними навіть у кризових ситуаціях.

Компанія "Навігатор" є прикладом технологічної стійкості українського бізнесу. На початку повномасштабного росіяни знищили значну частину потужностей компанії. Співробітники пішли на фронт. Проте компанія переїхала в безпечне місце, повністю відновила діяльність і запустила виробництво практично з нуля.

За 2022-2024 роки компанія сплатила податків на суму понад 69,9 млн грн – це вартість майже 47 тис. професійних медичних турнікетів.

Сьогодні "Навігатор" – один із кращих системних інтеграторів і виробник повного спектра комп'ютерних систем – від офісних ПК до потужних серверів для дата-центрів, однак шлях до цього статусу починався в 1996 році, часи, коли бізнес був ризикованим, технології – дорогими, а успіх залежав від здатності швидко вчитись і адаптуватись.