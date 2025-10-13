В Україні зменшилася кількість ФОПів-іноземців. Хто найчастіше відкриває бізнес?. ІНФОГРАФІКА

За січень-вересень 2025 року понад 1,6 тис. іноземців зареєструвалися як фізичні особи-підприємці в Україні.

Як пише Опендатадот із посиланням на дані Єдиного державного реєстру, було зареєстровано 1 648 ФОПів, що майже на 10% менше, ніж за аналогічний період торік.

Водночас чистий приріст між відкриттями та закриттями цьогоріч склав 490 ФОПів-нерезидентів. Найчастіше підприємцями в Україні стають громадяни Азербайджану, Росії та Узбекистану.

Наразі лише 0,7% від загальної кількості нових підприємців цьогоріч складають нерезиденти України.

Водночас 1158 фопів-іноземців за цей самий час припинили свою діяльність.

Загалом понад 213 тис. підприємців закрилися в Україні за цей період, тож частка іноземців складає лише 0,5%.













На відміну від ФОПів громадян, у іноземців більше справ розпочинають чоловіки: 69% проти 31% підприємиць.

Медіанний час роботи такого підприємця в Україні складає 3,1 року. Рекордсменкою стала жінка з громадянством Росії, ФОП якої пропрацював 30 років та закрився на початку поточного року. До порівняння, ФОПи українців живуть у середньому 2,5 року.

Найбільше серед нових підприємців походять з Азербайджану – 229 ФОПів (14%), наслідують громадяни РФ – 222 (14%), Узбекистану – 160 (10%), Молдови – 125 (8%) та Вірменії – 95 (6%).

Натомість частіше за інших бізнес припиняють громадяни Росії – 241 ФОП (21%), Азербайджану – 157 (14%), Молдови – 102 (9%), Узбекистану – 91 (8%) та Білорусі – 69 (6%).

Переважна більшість іноземців обирає бізнес у сфері торгівлі – майже кожен третій бізнес. Наступними є громадське харчування (14%), оптова торгівля (9%), комп'ютерне програмування (6%) та надання інформаційних послуг (4%).

Закриттів багато у тих самих сферах: роздрібна торгівля (37%), комп'ютерне програмування (10%) та громадське харчування (9%).

Кожен третій іноземець розпочинає свою справу у Києві: 544 фопи цьогоріч. Далі йдуть Одещина із 300 ФОПами (18%), Київщина – 138 (8%), Харківщина – 104 (6%) та Львівщина – 83 (5%).

Найменше іноземних підприємців зареєстровано у Волинській, Чернігівській, Сумській, Донецькій і Херсонській областях – від 2 до 17 фопів.

Переважно, закриваються бізнеси іноземців у тих самих регіонах: в Києві – 297 (26%), далі – в Одеській (17%), Харківській (9%), Київській (8%) та Дніпропетровській (5%) областях.