Нацбанк змінив вимоги до формування резервів банками для залучення коштів на відбудову

Національний банк України змінив вимоги до формування банками обов'язкових резервів, щоб підвищити ефективність регулювання грошово-кредитного ринку в умовах воєнного стану та стимулювати залучення зовнішнього фінансування.

Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ №125 та рішенням №373-рш від 10 жовтня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, постанова НБУ передбачає, що з 10 листопада до розрахунку нормативів обов'язкового резервування не включатимуться примусово вилучені й санкційні кошти.

Йдеться про:

примусово вилучені кошти відповідно до закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", а також отримані у володіння кошти, що були вилучені відповідно до цього закону;

заблоковані кошти у зв’язку із застосуванням спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів відповідно до закону "Про санкції".

"Це передусім дасть змогу оптимізувати підходи до розрахунку обов'язкових резервів, оскільки такі кошти, по суті, є знерухомленими та не впливають на монетарні процеси. Запровадження цих змін не матиме значного впливу на загальний обсяг обов'язкового резервування в банківській системі", – пояснили у Нацбанку.

Крім того, з 10 грудня НБУ виключає з розрахунку обов'язкових резервів залучені банками кредити на строк більше одного року від юридичних осіб-нерезидентів, до складу акціонерів яких входить іноземна держава та/або в статутному капіталі яких частка міжнародних фінансових організацій (МФО) становить не менше 10%.

"Наразі до алгоритму розрахунку обов'язкових резервів не включаються всі кредити, залучені від МФО. Нововведення дадуть змогу збільшити стимули для банків залучати

Як повідомлялося, раніше Національний банк змінив підходи до оцінки банками боржників, щоб розширити доступ до кредитів для бізнесу на прифронтових територіях.