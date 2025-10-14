Доходи місцевих бюджетів від плати за землю зросли до 34 мільярдів. Де сплачують найбільше?
За підсумками січня – вересня 2025 року місцеві бюджети отримали 33,8 млрд грн плати за землю.
Це на 15,3%, або на 4,5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого рок (29,3 млрд гривень), повідомляє Державна податкова служба (ДПС).
Лідери зі сплати податку:
- Дніпропетровська область – 6 млрд грн;
- Київ – 4,8 млрд грн;
- Одеська область – 3 млрд грн;,
- Львівська область – 2,3 млрд грн.
Як повідомлялося, за підсумками січня-вересня 2025 року міжнародні компанії - нерезиденти, які надають електронні послуги в Україні, сплатили до держбюджету 10,6 мільярда гривень ПДВ або так званого "податку на Google".
