Доходи місцевих бюджетів від плати за землю зросли до 34 мільярдів. Де сплачують найбільше?

За підсумками січня – вересня 2025 року місцеві бюджети отримали 33,8 млрд грн плати за землю.

Це на 15,3%, або на 4,5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого рок (29,3 млрд гривень), повідомляє Державна податкова служба (ДПС).

Лідери зі сплати податку:

Дніпропетровська область – 6 млрд грн;

Київ – 4,8 млрд грн;

Одеська область – 3 млрд грн;,

Львівська область – 2,3 млрд грн.

