Доходи місцевих бюджетів від плати за землю зросли до 34 мільярдів. Де сплачують найбільше?

Доходи місцевих бюджетів від плати за землю зросли до 34 мільярдів

За підсумками січня – вересня 2025 року місцеві бюджети отримали 33,8 млрд грн плати за землю.

Це на 15,3%, або на 4,5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого рок (29,3 млрд гривень), повідомляє Державна податкова служба (ДПС).

Лідери зі сплати податку:

  • Дніпропетровська область – 6 млрд грн;
  • Київ – 4,8 млрд грн;
  • Одеська область – 3 млрд грн;,
  • Львівська область – 2,3 млрд грн.

Як повідомлялося, за підсумками січня-вересня 2025 року міжнародні компанії - нерезиденти, які надають електронні послуги в Україні, сплатили до держбюджету 10,6 мільярда гривень ПДВ або так званого "податку на Google".

земля (889) податки (2613) Державна податкова служба (450)
боже!
дякую тобі за таку мудру владу!
дякую тобі за дебілку свириденку!
кожного дня врожаї родять, надої ростуть!
бабло звідусіль тече в казну.
ой, в унітаз міндіча! ну, ви зрозуміли!
14.10.2025 09:54 Відповісти
Такого ще не було, вперше! Слугориги заставили громадян повторнно переоформити спочатку акти на земельні ділянки і за переоформлення заплатити не одну тисячу за новий папірець. Сьогодні всі мають оцифрувати свої технічні паспорти на квартири і будинки, а це не одна тисяча з дірявого гаманця громадян. Бо болючі ціни на все, які виросли за ці 6 років зщробили майже всіх батраками. Все вирішується за гроші громадян. Рубають бабло із нічого, так, мудорєйший наріде 73%?
14.10.2025 10:01 Відповісти

