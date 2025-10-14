Нацполіція купить ще 150 новеньких кросоверів для поліцейських за 177 мільйонів

Національна поліція України повідомила про намір укласти договір з ТОВ "Кий Авто Центр" на закупівлю 150 нових автомобілів для поліцейських загальною вартістю 177,048 млн грн (з ПДВ).

Компанія була єдиним учасником закупівлі, тому не знижувала ціну, повідомляє БізнесЦензор із посиланням на дані у системі Prozorro.

Договором передбачена можливість передоплати у розмірі 70% вартості угоди.

За умовами проєкту угоди, замовник до 15 грудня має отримати 150 легкових автомобілів спеціалізованого призначення типу кросовер КА АСПД на базі автомобілів Renault Duster 2025 року випуску по 1,18 млн грн з ПДВ, які в укладному договорі означені як "товар оборонного призначення".

Автомобілі білого кольору матимуть дизельний двигун об'ємом 1461 куб. см і комплектацію "Authentic".

З-поміж спеціального обладнання вони матимуть світлодіодну панель-балку синьо-червоного кольору з гучномовним пристроєм, металевий сейф у багажнику, захищену радіостанцію Motorola, антивандальні чохли задніх сидінь та відповідне зовнішнє оздоблення поліцейського автомобіля.

На сайті компанії "Кий авто центр" Renault Duster нового покоління без спецобладнання у комплектації "Authentic" продаються по 997,9 тис. грн (з ПДВ).

Як повідомлялося, у серпні Національна поліція вже замовила у ТОВ "Кий Авто Центр" 150 нових автомобілів на базі Renault Duster для поліцейських загальною вартістю 175,38 млн грн (з ПДВ).

Тоді компанія також була єдиним учасником закупівлі, тому не знижувала ціну, а одне авто обійшлося Нацполіції трохи дешевше – по 1,17 млн грн з ПДВ.

Минулого року Нацполіція також придбала у ТОВ "Кий авто центр" 150 нових легкових автомобілів на базі Renault Duster, але тоді вони коштували суттєво дешевше – по 846,9 тис. грн за одиницю (без ПДВ).