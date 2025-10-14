АРМА почала пошук управителів для двох готелів у курортній зоні Одеси. Вони належать росіянам

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало попередні ринкові консультації щодо управління двома готельними комплексами в Одесі, заарештованими та переданими в управління Агентству за рішенням суду.

Обидва готелі розташовані у курортній зоні Одеси, неподалік від пляжів, туристичних і культурних об’єктів міста і наразі продовжують свою роботу, повідомляє пресслужба АРМА.

Йдеться про готель "Аркадія" – тризірковий комплекс загальною площею 10 774,7 кв. м, що налічує 287 номерів п’яти категорій.

До складу готелю входить апартамент-комплекс із двокімнатними номерами, банкетний зал на 150 гостей та п’ять конференц-залів площею від 40 до 170 кв. м, розрахованих на прийом від 20 до 200 учасників.

Готель "Аркадія"

Також управителя шукатимуть для готелю "ОК Одеса" – тризіркового бізнес-готелю загальною площею 6 490,9 кв. м, який налічує 175 номерів різних категорій.

У складі комплексу – банкет-хол на 600 осіб із семи залів та концерт-хол на 1000 відвідувачів, обладнаний сучасною технікою. Готель має укриття, власний паркінг із цілодобовою охороною та був повністю реконструйований у 2012 році.

Готель "ОК Одеса"

Основною бенефіціарною власницею обох готелів у держреєстрі вказана Ліна Аківісон.

Раніше у 2016-2017 роках власниками ТОВ "П.А.Л.А.Д.А." (цій фірмі належить готель "Ок Одеса) були Валерія Аківісон та Ігор Аківісон. За даними ЗМІ, це російський бізнесмен, який, окрім Одеси, веде свій готельний бізнес також у Санкт-Петербурзі та в Чехії. Родина Аківісонів також контролювала готельний комплекс "Аркадія" та готель "Моцарт" в центрі Одеси навпроти Національного театру опери та балету, писали Наші гроші.

Згідно із даними судового реєстру, Печерський суд Києва наклав арешт на готелі "Аркадія" та "Ок Одеса" у справі, яку з квітня 2022 року розслідує Нацполіція.

За даними слідства, на території Одеської області функціонують чотири готелі, бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ, які могли використовувати структуру власності свого українського бізнесу для виведення коштів до РФ і фінансування збройної агресії проти України.

Тому у липні 2025 року слідчий просив суд накласти арешт на готельні комплекси "Аркадія", "ОК Одеса" та "Моцарт готель" із забороною використання з метою подальшої передачі їх до АРМА.