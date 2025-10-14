Кабмін підвищив тарифи на газ для двох категорій споживачів. Хто платитиме більше?

Уряд продовжив дію пільгових цін на газ для опалення до 31 березня 2026 року, водночас підвищив вартість палива для окремих виробників електроенергії.

Відповідні зміни затверджено постановою від 10 жовтня 2025 року №1306, що коригує Положення про покладання спеціальних обов'язків на ринку природного газу, повідомляє БізнесЦензор.

Зокрема, для теплоелектроцентралей у теплофікаційному циклі – з 18 000 грн до 21 000 грн за 1000 кубометрів з ПДВ. Для теплових електростанцій і ТЕЦ у конденсаційному циклі – з 14 000 грн до 16 000 грн.

Для газотурбінних і газопоршневих установок, що виробляють виключно електроенергію, – з 14 000 грн до 16 000 грн; для установок, що працюють комбіновано на електро- й теплогенерацію, – з 18 000 грн до 21 000 грн.

Поряд з цим, "Оператор ГТС України" з 10 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року зобов’язаний закупити виключно імпортний газ у обсязі 340 млн куб. метрів за ціною біржових угод на кордоні з ЄС або в українських підземних сховищах у режимі "Митний склад", зазначається у документі.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, раніше Кабмін своєю постановою №1267 від 8 жовтня продовжив дію пільгових цін на газ для підприємств, які постачають теплову енергію для потреб населення, – вона залишається на рівні 7420 гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ), а також для бюджетних установ – 16 390 гривень за тисячу кубометрів.

Зауважимо, що "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" ще у квітні цього року продовжила дію тарифу на газ для населення на рівні 7,96 грн (з ПДВ) до 30 квітня 2026 року. Рішення про незмінність ціни ухвалили з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ.

Нагадаємо, ще у серпні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію, які за час воєнного стану зросли у кілька разів.