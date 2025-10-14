В Україні нарахували понад 40 виробників комунальної техніки. Що вони пропонують?

До оновленого каталогу "Українська техніка для громад" увійшли 325 одиниць техніки, які виробляються на 41 підприємстві з 14 областей України.

Новий каталог представили на виставці "Комунтех-2025" у Києві, повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у Facebook.

Зокрема, вітчизняні підприємства виробляють сміттєвози, дорожні, поливальні та ремонтні машини, екскаватори, навісне обладнання, автобуси, електробуси, тролейбуси, трамваї та інше.

За словами Кисилевського, українська промисловість здатна задовольнити потреби громад у комунальній техніці і транспорті на 100%.

"В Україні понад 1400 громад, і навіть найменшим потрібні 5-7 одиниць комунальної та іншої техніки, не кажучи вже про великі міста, де потреба вимірюється сотнями одиниць. Це великий ринок, де пріоритет у закупівлях згідно законодавству про локалізацію належить українським виробникам. Їх робота може стати імпульсом для розвитку економіки в умовах війни", – зауважив депутат.

Кисилевський додав, що в середньому 1 робоче місце при створенні колісної комунальної техніки дає 5-6 робочих місць по ланцюгу постачання. Крім того, до 40% коштів, витрачених громадами на українську техніку, повертається в бюджети різних рівнів, ці кошти йдуть на потреби громад і на підтримку української армії.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, раніше Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства затвердило 30 нових грантів на загальну суму 168,7 млн грн у межах програми "Гранти для переробних підприємств". Водночас прийом заявок за програмою продовжили до кінця жовтня.