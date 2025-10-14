Слідом за видобутком золота турецька Onur відмовилась від аграрного бізнесу в Україні. У чому причина?

Турецька будівельна група Onur Group продала свій аграрний бізнес в Україні.

Її дочірню компанію "Агросетон" з землями на Львівщині викупив власник одного з провідних виробників м’яса "Ексім Фуд" Мирон Остапчак, повідомляє українська редакція Forbes.

Голова Onur Group Емре Караахметоглу пояснив рішення групи вийти з агробізнесу незадовільними фінансовими показниками та відсутністю перспектив для зростання. За його словами, агробізнес також не відповідав довгостроковій стратегії Onur Group в Україні

Тому на початку жовтня турецька група завершила угоду з продажу своєї компанії "Агросетон" фірмі "Жовківський племптахорепродуктор", що входить до холдингу "Ексім фуд" Мирона Остапчака.

Угода включає 3500 га сільськогосподарської землі у Львівській області, сільськогосподарську техніку та інфраструктуру підприємства. Розкривати суму угоди сторони відмовились.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, раніше один із найбільших підрядників президентської програми "Велике будівництво", турецька Onur Group відмовилась від планів інвестувати у розробку родовища золота у Дніпропетровській області. Голова Onur Group Емре Караахметоглу розповів, що отримані після чотирьох років розробки родовища результати не виправдали очікувань компанії.

Нагадаємо, станом на серпень 2023 року турецька група Onur контролювала вісім видобувних компаній в Україні:

Граніт, гранодіорит і габро-діабаз: родовище Рокитнівське, Рівненська обл. – ТОВ "Рокитнівський спецкарʼєр" (власники Четінджевіз Онур і Четінджевіз Ісхан);

Мігматити: родовище Юнашківське, Вінницька обл. – ТОВ "Юнашківський карʼєр" (власник Четінджевіз Онур);

Каолін первинний: ділянка Іванівська з проявом Іванівський, Дніпропетровська обл. – ТОВ "Спис Україна" (власники Четінджевіз Онур і Кавак Мурат);

Каолін первинний: ділянка Миролюбівсько-Дніпровська (північно-східна частина), Дніпропетровська обл. – ТОВ "Спис Україна";

Каолін первинний, пісок: родовище Павлівське, Дніпропетровська обл. – ТОВ "Спис Україна";

Руди золота: площа Жовтоводська, Дніпропетровська обл. – ТОВ "Спис Україна";

Графіт: Городнявська ділянка Буртинського родовища, Хмельницька обл. – ТОВ "Спис Україна";

Пісок: родовище Південно-Тростянецьке, Львівська обл. – ТОВ "Агробудсервіс" (власник Четінджевіз Онур);

Нагадаємо, Onur була одним з найбільших підрядників "Укравтодору" (нині перейменований у Держагентство з відновлення).