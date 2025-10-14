Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Гривня наближається до позначки 42 грн/$: Нацбанк встановив офіційний курс на середу

Офіційний курс долара і євро НБУ на 15 жовтня

Гривня продовжує знижуватися щодо американського долара та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на середу, 15 жовтня, на рівні 41,7514 грн/$, порівняно із 41,6102 грн/$ у вівторок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 10 копійок – до 48,2354 грн за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

