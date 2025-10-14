В уряді готують нову житлову програму для переселенців, які захочуть переїхати в село

Уряд готує нову програму забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які хотіли б проживати у сільській місцевості.

Про це заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко повідомила за підсумками зустрічі з представниками УВКБ ООН в Україні, інформує пресслужба міністерства.

"Під час поїздки регіонами, ми спілкувалися з ВПО, які наразі проживають в санаторіях. Частина з них висловлює бажання проживати у сільській місцевості. Наразі ми напрацьовуємо варіант підтримки для громад, які б дозволили облаштувати житлові фонди у селах для проживання таких родин", – розповіла заступниця міністра.

Вона висловила сподівання, що УВКБ ООН могла б взяти участь у розвитку цієї ініціативи.

Водночас Кірієнко подякувала міжнародним партнерам за підтримку тимчасових місць проживання для ВПО літнього віку у санаторіях, але зауважила, що персонал санаторіїв потребує додаткового навчання для кращого соціального супроводу ВПО.

"У планах міністерства проводити опитування серед ВПО, які наразі мешкають у місцях тимчасового розміщення, де вони хотіли б жити після місць тимчасового проживання, які можливості самодопомоги мають та чого потребують найбільше. Для того, щоб держава вже знала, як можна допомогти та підтримати цих людей", – додала вона.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, раніше Кабмін вніс зміни до програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя", встановивши компенсацію з держбюджету 70% першого внеску на іпотеку для внутрішньо-переміщених осіб, а також 70% виплат за кредитом у перший рік.

Додатково переселенці зможуть отримати до 40 тис. грн на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки.