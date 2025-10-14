МАГАТЕ запропонувало план відновлення живлення окупованої ЗАЕС у два етапи, – АР

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) пропонує відновити зовнішнє електропостачання окупованої російськими військами Запорізької атомної електростанції (АЕС) у два етапи.

За даними джерел агентства Associated Press, під час першого етапу МАГАТЕ пропонує створити зону припинення вогню радіусом 1,5 кілометра, щоб відремонтувати лінію "Дніпровська" напругою 750 КВт, яку пошкодили на підконтрольній окупантам території, передає Liga.net.

На другому етапі пропонують створити ще одну зону припинення вогню, щоб відремонтувати резервну лінію "Феросплавна-1" напругою 330 КВт на підконтрольній уряду України території.

При цьому представники МАГАТЕ мали б бути присутніми під час ремонтних робіт, які планували провести у період з 11 до 17 жовтня, свідчать документи, з якими ознайомилося AP.

Однак, за словами співрозмовника агентства серед європейських дипломатів, хоча українська сторона надала необхідні гарантії безпечного проїзду ремонтних бригад, Росія не надала таких гарантій вчасно для початку робіт згідно з цим графіком.

МАГАТЕ відмовилося коментувати строки, зазначивши лише, що очільник агентства Рафаель Гроссі "інтенсивно взаємодіє з обома сторонами", щоб відновити електропостачання та "допомогти запобігти ядерній аварії".

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, 23 вересня о 16:56 була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Це вже десятий блекаут від початку окупації станції росіянами, заявили у Міненерго. Він став найдовшим – з того часу ЗАЕС працює в ізольованому режимі, а електроенергію для потреб станції виробляють генератори.

8 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна запропонувала провести одночасний ремонт ліній електропередачі для відновлення електропостачання на Запорізьку АЕС з обох боків фронту.

12 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія навмисно розірвала з’єднання станції з українською енергосистемою, щоб примусово протестувати підключення до російської мережі.

Він закликав міжнародну спільноту чітко визнати дії Росії та "Росатома" на окупованій Запорізькій АЕС незаконними, неприйнятними і критично небезпечними та чинити тиск на Росію.