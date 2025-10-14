Україна та Євросоюз домовилися про оновлені умови торгівлі
Україна та Європейський Союз сьогодні, 14 жовтня, схвалили рішення про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт аграрної продукції до Євросоюзу.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.
Рішення Комітету асоціації в торговельному складі було ухвалене після того, як Рада ЄС напередодні прийняла умови нової торговельної угоди з Україною, що має замінити "торговельний безвіз", термін дії якого завершився в червні 2025 року.
Качка уточнив, що рішення набере чинності через 15 днів (29 жовтня).
"Українські експортери матимуть можливість скористатися новим торгівельним режимом вже цього року. Рішення є двостороннім і діє безстроково", – зазначив Качка.
Він додав, що наступний перегляд у бік збільшення доступу на ринок ЄС відбудеться в 2028 році.
Нагадаємо, ЄС вирішив не продовжувати дію запроваджених у 2022 році автономних торговельних преференцій для України, які відомі як "торговельний безвіз". Після цього торгівля з Україною у ЄС із 6 червня має відбуватися за "довоєнними" правилами. Водночас Єврокомісія обіцяла провести переговори про внесення змін Угоди про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС, які можуть передбачати перегляд квот.
У Мінекономіки України називали такий розвиток подій "найгіршим сценарієм" і закликали ЄС зберегти чинні умови принаймні до внесення змін до DCFTA між Україною та ЄС.
