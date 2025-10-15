ЄБРР готує новий кредит для "Нафтогазу" на 500 мільйонів євро для екстреного імпорту газу на зиму

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) готує новий кредит на суму 500 мільйонів євро ($585 млн) для НАК "Нафтогаз України" для термінових закупівель газу.

Про це віцепрезидент Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Маттео Патроне розповів в інтерв’ю Kyiv Post.

"Ми уже готуємо ще один пакет на 500 млн євро для НАК, щоб покрити терміновий імпорт газу. Однак це матиме справжній ефект лише за умови суттєвого внеску донорів", – сказав віцепрезидент банку.

За його словами, ЄБРР уже розпочав консультації з "друзями та партнерами України", щоб допомогти країні пройти опалювальний сезон, хоча "ще зарано ділитися конкретними планами".

Патроне нагадав, що ЄБРР цього року уже спрямував 1,15 млрд євро у енергетичний сектор України, у тому числі 770 млн євро кредитів ЄБРР для "Нафтогазу" на закупівлю газу, доповнених 219 млн євро грантів від Норвегії, а також 160 млн євро для "Укрнафти" на створення нових газових когенераційних потужностей.

Всього ЄБРР виділив Україні цього року майже 2,3 млрд євро, що перевершило плановий показник на весь рік, наголосив віцепрезидент. Кошти розподілені між 46 приватними та 7 державними проєктами в Україні.

Як повідомлялося, за даними Bloomberg, російські обстріли вивели з ладу до 60% внутрішнього видобутку газу в Україні, що означає необхідність значно збільшити імпорт палива напередодні зими.

Для проходження опалювального сезону Україні додатково потрібно імпортувати близько 4,4 млрд кубометрів газу вартістю біля $2,2 млрд, це еквівалентно майже 20% річного споживання.

Від початку року Україна вже імпортувала 4,58 млрд кубометрів газу, з них 3,67 млрд куб. м після завершення минулого опалювального сезону. Початково потреба до кінця року оцінювалась у 5,8 млрд кубометрів, але через нові атаки цей обсяг зросте.