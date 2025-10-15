Світовому ринку нафти загрожує значний профіцит: видобуток зростає швидше за попит, – МЕА

Світовий ринок нафти наступного року може зіткнутися з профіцитом, який сягне 4 мільйонів барелів на добу (б/д), оскільки країни ОПЕК+ та їх конкуренти збільшують видобуток, хоча попит залишається слабким.

Про це йдеться в оновленому прогнозі Міжнародного енергетичного агентства (МЕА, IEA), передає Reuters.

Минулого місяця МЕА прогнозувала профіцит нафти у у 2026 році на рівні приблизно 3,3 мільйона б/д.

Профіцит на рівні 4 мільйони б/д, згідно із оновленим прогнозом, дорівнюватиме майже 4% світового попиту і набагато перевищує оцінки інших аналітиків.

На думку аналітиків МЕА, пропозиція нафти зростає набагато швидше, ніж попит. В оновленому звіті прогноз збільшення пропозиції нафти на поточний рік підвищено до 3 мільйонів б/д, порівняно з попередньою оцінкою на рівні 2,7 млн б/д. Наступного року пропозиція зросте ще на 2,4 мільйона б/д, очікують у МЕА.

Водночас агентство знизило прогноз зростання світового попиту цього року до 710 тис. б/д, що на 30 тис. менше, ніж у попередньому прогнозі.

"Споживання нафти залишатиметься низьким протягом решти 2025 року та у 2026 році, що призведе до прогнозованого річного зростання на рівні близько 700 тис. барелів на день в обидва роки. Це значно нижче історичної тенденції, оскільки суворіший макроклімат та електрифікація транспорту призводять до різкого уповільнення зростання споживання нафти", – йдеться у щомісячному звіті МЕА.

Прогнози попиту МЕА знаходяться на нижній межі галузевого діапазону, оскільки агентство очікує швидшого переходу на відновлювані джерела енергії, ніж деякі інші прогнозисти, такі як ОПЕК. У понеділок ОПЕК підтвердила свій прогноз, що попит зросте на 1,3 мільйона б/д цього року, що майже вдвічі перевищує темпи, очікувані МЕА.

МЕА також вважає, що на світовому ринку нафти утворюється надлишок пропозиції, переважно внаслідок збільшення видобутку країнами ОПЕК+. Наступного року збільшення пропозиції також відбуватиметься за рахунок інших виробників, таких як США, Канада, Бразилія та Гайана.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, 5 жовтня вісім країн-учасниць угоди про обмеження видобутку нафти ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман) домовилися збільшити квоти на видобуток нафти у листопаді ще на 137 тисяч барелів на добу, порівняно з поточним рівнем.

За даними Reuters, Саудівська Аравія наполягала на агресивнішому збільшенні квот на видобуток – одразу на 274 тис, 411 тис. або 548 тис. барелів на добу. Натомість Росія пропонувала збільшити квоти на видобуток лише на 137 тис. барелів на добу, як і в жовтні, посилаючись на ризики для цін і обмежені можливості для збільшення видобутку через санкції.

Нагадаємо, раніше вісім країн-учасниць угоди про обмеження видобутку нафти ОПЕК+ достроково повернули на світовий ринок 2,2 мільйона барелів нафти на день, які припадали на ці країни в межах добровільного скорочення видобутку, оголошеного у листопаді 2023 року.