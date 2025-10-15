Російські війська завдали масованого удару по одній з ТЕЦ "Нафтогазу", – Корецький

Російські окупаційні війська завдали масованого удару по одній з ТЕЦ "Нафтогазу України".

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив у Facebook.

"За останні 7 днів Росія тричі масовано атакувала газову інфраструктуру. А цієї ночі під ударом була одна з ТЕЦ групи "Нафтогаз". Ворог бив по газовидобувних обʼєктах на Харківщині", – написав Корецький.

Він додав, що до цього росіяни прицільно атакували газову інфраструктуру на Сумщині та Чернігівщині.

"Ці обʼєкти не мають жодного стосунку до військових цілей. Російські терористи здійснюють чергові акти тероризму, мета яких позбавити Україну газу, тепла та світла взимку", – наголосив голова "Нафтогазу".

У 2021 році Кабмін передав НАК "Нафтогаз України" державні пакети акцій АТ "Дніпровська ТЕЦ", АТ "Криворізька ТЦ", ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ", АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Одеська ТЕЦ", АТ "Сєвєродонецька ТЕЦ".

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, за даними Bloomberg, російські обстріли вивели з ладу до 60% внутрішнього видобутку газу в Україні, що означає необхідність значно збільшити імпорт палива напередодні зими. Для проходження опалювального сезону Україні додатково потрібно імпортувати близько 4,4 млрд кубометрів газу вартістю біля $2,2 млрд, це еквівалентно майже 20% річного споживання.

Від початку року Україна вже імпортувала 4,58 млрд кубометрів газу, з них 3,67 млрд куб. м після завершення минулого опалювального сезону. Початково потреба до кінця року оцінювалась у 5,8 млрд кубометрів, але через нові атаки цей обсяг зросте.

На початку жовтня Росія двічі завдавала комбінованих ударів ракетами та безпілотниками по низці об’єктів газовидобутку. У "Нафтогазі України" назвали ці атаки на газовидобувну інфраструктуру найбільшими від початку війни, значна частина обʼєктів компанії пошкоджена, частина руйнувань – критичні. В енергохолдингу ДТЕК також повідомили про удари по ряду об'єктів газовидобутку компанії "ДТЕК Нафтогаз" на Полтавщині, робота частина з них зупинена.