Новим власником колишніх активів Shell у Росії виявився друг Путіна

Близький до російського диктатора Володимира Путіна мільярдер Геннадій Тімченко став власником 50% у компанії "Салим Петролеум Девелопмент" (СПД), яка займається видобутком нафти на родовищах у Західному Сибіру.

Зокрема, під контроль Тімченка перейшло ТОВ "Західна Азія", якому належить 50% у СПД, повідомляє The Moscow Times із посиланням російське видання "Коммерсант".

У російських реєстрах власник і керівника "Західної Азії" не розкриваються, однак у реєстрі зазначено, що у вересні структура власності компанії і керівник змінилися.

До травня 2025 року "Західна Азія" називалася "ДПН-Близькосхідні проекти". Це дочірнє підприємство "Газпром нафти".

Як повідомлялося, саме цій компанії британсько-нідерландська енергетична компанія Shell продала 50% ТОВ "Салим Петролеум Девелопмент" у 2023 році після свого рішення піти з Росії. Решту 50% має інша структура "Газпром нафти" – ТОВ "ДПН-Салимські проекти".

Shell оцінювала втрати від виходу із спільного підприємства у $233 млн.

Геннадій Тімченко посідає шосте місце у рейтингу російських мільярдерів, за версією Forbes. За оцінкою видання, його статки оцінюються у $23,2 млрд. За останніми розкритими даними, бізнесмену належить 23,49% у найбільшій приватній газовій компанії в Росії "НоваТЕК" та 14,45% у нафтохімічній компанії СИБУР.