Гривня продовжує знижуватися: Нацбанк встановив офіційний курс на четвер
Гривня продовжує знижуватися щодо американського долара та євро.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на четвер, 16 жовтня, на рівні 41,7607 грн/$, порівняно із 41,7514 грн/$ у середу. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.
Водночас курс гривні до євро знизився ще на 30 копійок – до 48,5301 грн за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
Ціни на харчі в Україні й надалі зростають. Українські журналісти провели експеримент та визначили, які продукти та скільки саме можна купити на гривневий еквівалент у сто доларів. «Продуктовий кошик» умістив 40 найбільш популярних позицій: м'ясо, хліб, овочі, фрукти, молочну продукцію, солодощі та бакалію.
Журналісти УНІАН взяли до розрахунку 41.61 грн/$ і вирушили до супермаркету Novus, де й відбувся продуктовий експеримент. Купували тільки українську продукцію.
Ціни на молочну продукціюМолоко,
1,5 л, «Яготинське», пастеризоване, 2,6% - 95,99 грнСметана, 300 г, «Ферма», 15% - 66,99 грнСир кисломолочний, 300 г, President «Творожна традиція», 9% - 99,99 грнСир твердий, 185 г, «Комо» «Голландія», 45% - 98,99 грнМасло, 180 г, «Яготинське» «Селянське», 73% - 114,00 грн
Загалом молочні продукти - 475,96 грн.
М'ясо та риба
Куряче філе, 1 кг, без бренду - 199,00 грнОшийок свинячий без кістки, 1 кг, без бренду - 349,00 грнЛопатка яловича без кістки, 1 кг, без бренду - 449,00 грнФарш асорті (свинина + яловичина), 1 кг, без бренду - 249,00 грнФіле оселедця слабосолене в олії, 0,5 кг, «Водний Світ» - 154,00 грн
Разом м'ясо та риба - 1 201,00 грн.
Бакалія
Крупа гречана, 800 г, «Хуторок» - 47,99 грнМакарони «Пера», 800 г, «Хуторок» - 48,49 грнРис довгозернистий, 1 кг, Marka Promo - 50,99 грнСіль кухонна, 1 кг, «Наш Агро Млин» - 13,99 грнПерець духмяний мелений, 10 г, «Еко» - 19,49 грнЛавровий лист, 10 г, «Мрія» - 11,59 грнЦукор білий кристалічний, 1 кг, Marka Promo - 28,99 грнОлія соняшникова нерафінована, 850 мл, «Щедрий Дар» - 87,99 грнБорошно пшеничне вищого ґатунку, 1 кг, «Хуторок» - 33,26 грнЯйця курячі, 10 шт., кат. XL СВ, «Квочка» - 92,99 грн
Свіжі овочі
Помідори, 1 кг, без бренду - 57,49 грнОгірки, 1 кг, без бренду - 79,99 грнКартопля біла, 2 кг, без бренду - 29,98 грнЦибуля ріпчаста, 1 кг, без бренду - 8,99 грнБуряк, 1 кг, без бренду - 7,99 грнМорква, 1 кг, без бренду - 10,89 грнКапуста, 1 кг, без бренду - 11,89 грнЧасник, упаковка (3 головки), без бренду - 24,99 грнТоматна паста, 70 г, «Томатіно» 25% - 14,99 грнПерець, 1 кг, «Білозірка» - 49,89 грн
Разом овочі - 312,08 грн.
Фрукти
Банани, 1 кг, без бренду - 64,89 грнЯблука українські, 1 кг, без бренду - 32,99 грнГруші, 0,5 кг, без бренду - 45,00 грн
Десерти та напої
Торт «Київський», 450 г, Roshen - 364,00 грнВафлі бісквіт-шоколад «Щедрики», 500 г, без бренду - 99,50 грнЧай зелений, 1 уп., Pickwick - 56,99 грнЧай чорний, 90 г, Monomax Original із бергамотом - 99,99 грнКава мелена, 500 г, Jacobs Kronung - 659,00 грн
Хліб
Хліб нарізаний, 800 г, Marka Promo - 31,09 грнХліб «Столичний житній», 475 г, «Київхліб» - 30,99 грн
Загальна вартість кошика.
У підсумку 40 товарних позицій коштували 4 138,25 грн - трохи менше, ніж сто доларів.
Водночас мінімальна зарплата зросте лише на 8% - з 8 000 грн до 8 647 грн. А загальний прожитковий мінімум збільшився на 9,9% - з 2 920 грн до 3 209 грн.