"Удар у саме серце війни Путіна": Велика Британія оголосила про санкції проти "Роснєфті" та "Лукойлу"

Велика Британія оголосила про "найсильніший" пакет санкцій проти Росії, спрямованих проти найбільших російських нафтових гігантів "Роснєфть" та "Лукойл".

Нові санкції мають вилучити російську нафту "з ринку", повідомляється на сайті британського уряду.

"90 нових санкцій вдарять по самому серцю фінансування війни Путіна, вони безпосередньо спрямовані проти "Роснєфті" та "Лукойлу" – двох найбільших енергетичних компаній світу, які разом експортують 3,1 мільйона барелів нафти на день. Тільки "Роснєфть" відповідає за 6% світового та майже половину всього російського видобутку нафти", – зазначається у повідомленні.

Крім того, до британського санкційного списку потрапили чотири нафтові термінали в Китаї, 44 танкери "тіньового флоту", що перевозять російську нафту, а також індійська нафтопереробна компанія Nayara Energy Limited, співвласником якої є "Роснєфть".

Під санкції також потрапили сім спеціалізованих танкерів для транспортування російського скрапленого природного газу (СПГ) та китайський термінал Beihai, через який КНР імпортує СПГ з російського підсанкційного проєкту Arctic LNG2.

Велика Британія також оголосила, що заборонить імпорт нафтопродуктів, вироблених у третіх країнах з нафти російського походження.

За даними на сайті британського уряду, під санкції також потрапили кілька російських банків і технологічних компаній. Зокрема, до санкційних списків внесли російську "Національну систему платіжних карт"к (НСПК), "ББР Банк", "Солід Банк", "Трансстройбанк" та "Прімсоцбанк".

Нові санкції набудуть чинності після того, як міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер представить їх партнерам у Вашингтоні, зазначається у повідомленні. Вони передбачають заморожування активів, а також обмеження щодо надання трастових та транспортних послуг.

Як повідомлялося, у вересні Велика Британія оголосила про новий пакет антиросійських санкцій, націлений на "тіньовий флот" нафтових танкерів РФ.

Зокрема, санкції запровадили щодо 70 суден, які використовують для транспортування російської нафти, а також 30 компаній та фізичних осіб, серед них одна компанія з Китаю і одна – з Туреччини.