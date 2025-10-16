"Можливостей не так багато": У російському уряді визнали проблеми з імпортом бензину

Російська інфраструктура не розрахована на імпорт пального, тому можливості завозити його з-за кордону на тлі дефіциту на внутрішньому ринку обмежені.

Про це російський віцепрем'єр-міністр Олександр Новак заявив, коментуючи рішення уряду обнулити імпортне мито на бензин та дизельне пальне, передає The Moscow Times.

"У нас законодавство передбачає можливість імпорту, і уряд обнулив імпортне мито – раніше діяло 5% мито, заборонне. Тому економічні оператори мають можливість постачати бензин, дизельне паливо, нафтопродукти", – сказав Новак.

Водночас він визнав, що імпорт пального до Росії обмежує відсутність інфраструктури.

"У нас інфраструктура в основному вся підготовлена ​​на експорт, тому можливостей не так багато", – додав посадовець.

Як повідомлялося, Росія планувала розпочати імпорт бензину з Китаю та інших азійських країн, щоб перекрити дефіцит пального, що виник після ударів українських дронів по великих нафтопереробних заводах (НПЗ).

При цьому Росія вже збільшила закупівлі бензину з Білорусі залізницею у вересні у чотири рази, хоча значна частина білоруського пального все ще відправляється на експорт до інших країн.

За підрахунками російського аналітичного агентства "Сиала", станом на кінець вересня на НПЗ по всій країні простоювали 38% потужностей первинної переробки нафти, які могли б переробляти 338 тисяч тонн сировини на добу.

Приблизно 70% простоїв стали результатом атак українських безпілотників: станом на кінець вересня вони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки, або близько 236 тисяч тонн на добу, випливає з оцінок агентства.

В результаті виробництво бензину за вересень скоротилося на 1 млн тонн, а його дефіцит на внутрішньому ринку досяг 20% від споживання, писало російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерело.

Найбільш відчутно це на Далекому Сході та в окупованому Криму, де заборонили продавати більше 20 літрів бензину одному покупцю. Загалом понад 20 регіонів зіткнулися з нестачею палива.

Через падіння переробки Росія збільшує експорт нафти. На початку жовтня стало відомо, що експорт російської нафти морем зріс до максимуму майже за півтора року. Порти майже досягли межі потужності, тоді як нафтопереробка знизилася до мінімуму з весни 2022 року, писало агентство Bloomberg.