"Укренерго" попередило про обмеження електропостачання для промисловості в усіх регіонах
У четвер, 16 жовтня, з 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг.
Наразі через складну ситуацію в енергосистемі у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та частині Хмельницької і Черкаської областей запроваджені аварійні відключення світла, повідомляє оператор енергосистеми НЕК "Укренерго".
Крім того, на Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг.
"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі", – пояснили в компанії.
В "Укренерго" додали, що вночі російські війська вкотре завдали дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах, внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях.
Водночас споживання електроенергії залишається стабільно високим. Сьогодні станом на 7:30 воно було на тому ж рівні, що й у цей же час попереднього дня – у середу.
"Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається протягом всієї доби. Будь ласка, не вмикайте сьогодні кілька потужних електроприладів одночасно", – додали в "Укренерго".
Як повідомлялося, напередодні увечері екстрені відключення електроенергії запроваджували в Києві, а також в усіх регіонах України (крім Донецької та частини Чернігівської областей).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль