"Укренерго" попередило про обмеження електропостачання для промисловості в усіх регіонах

У четвер, 16 жовтня, з 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг.

Наразі через складну ситуацію в енергосистемі у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та частині Хмельницької і Черкаської областей запроваджені аварійні відключення світла, повідомляє оператор енергосистеми НЕК "Укренерго".

Крім того, на Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг.

"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі", – пояснили в компанії.

В "Укренерго" додали, що вночі російські війська вкотре завдали дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах, внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях.

Водночас споживання електроенергії залишається стабільно високим. Сьогодні станом на 7:30 воно було на тому ж рівні, що й у цей же час попереднього дня – у середу.

"Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається протягом всієї доби. Будь ласка, не вмикайте сьогодні кілька потужних електроприладів одночасно", – додали в "Укренерго".

Як повідомлялося, напередодні увечері екстрені відключення електроенергії запроваджували в Києві, а також в усіх регіонах України (крім Донецької та частини Чернігівської областей).