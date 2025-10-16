"Тепла зима": Кабмін планує роздати 4,3 мільярда на виплату по 6 500 гривень родинам з дітьми
Кабінет Міністрів планує запровадити виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 6 500 гривень окремим категоріям осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року.
Нова соціальна програма називатиметься "Тепла зима", свідчить проєкт постанови Кабміну, оприлюднений для обговорення на сайті Спільного представницького органу об’єднань профспілок.
Згідно із пояснювальною запискою до проєкту документа, метою його прийняття є державна підтримка дітей, над якими встановлено опіку чи піклування та дітей з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, дітей з малозабезпечених сімей, дітей та осіб з інвалідністю I групи з числа внутрішньо переміщених осіб, а також одиноким пенсіонерам у зимовий період 2025-2026 років.
Згідно із попередніми розрахунками, загалом по 6 500 гривень до кінця року планують виплатити для понад 660 тисяч осіб. На це спрямують 4,3 мільярда гривень з держбюджету.
Переважно, йдеться про дітей із малозабезпечених сімей (335,86 тис.) та дітей внутрішньо переміщених осіб (252,9 тис.).
Планується, що кошти одноразової допомоги зараховуватимуться на поточний рахунок із спеціальним режимом використання або на віртуальну платіжну картку "Дія.Картка" та будуть доступними для використання протягом 180 календарних днів з дати зарахування отримувачу.
Як повідомлялося, протягом зими 2024/2025 років діяла програма "Зимова єПідтримка", яка передбачала виплату кожному громадянину по 1 тис. грн.
За даними Мінекономіки, допомогою скористалися 14,4 млн громадян, тобто на цю програму витратили 14,4 мільярда гривень. Близько 60% отриманих коштів українці спрямували на оплату комунальних послуг.
а так гарно звучить - дітям ))
За що найбільше боргують:
Тепло та гаряча вода:
35,235 comma 2
35,2
млрд грн. Природний газ:
32,332 comma 3
32,3
млрд грн. Електроенергія:
17,117 comma 1
17,1
млрд грн. Холодна вода:
10,210 comma 2
10,2
млрд грн. Управління будинком:
8,88 comma 8
8,8
млрд грн. Вивезення сміття:
3,13 comma 1
3,1
млрд грн.
Це раз.
Друге.
У 2021-2022 доля ДТЄК у виробництві електрики була 23 відсотка, після знищення теплоенергетики росіянами доля нам2025 рік становила 12- 15ь відстотків
Так що переводити стрілки із розбазарювання грошей Бонявтіком Найпотужнійшим на " подачки " вібарцам, у тойчас, коли у бюджеті немає грошей до кінця року на виплату військовим, у вас, Подляцьких, не вийде.
https://www.youtube.com/watch?v=CySpoktYrN8
Дешево і сердито.
Эта помощь, скорее всего выделена союзниками, чтобы нуждающиеся люди смогли пройти отопительный сезон легче, что не так?
Лучше ее было не выделять? Или тогда начали бы ныть, что нечем нуждающимся платить за коммуналку? Бред какой-то...
Причем здесь я? Вы с Луны прилетели?
Гроші проїдять, бо продукти подорожчали. В домах буде холодно.
Не про тепло ці гроші. Це -- черговий передвиборчий підкуп.
Ні, їх не так багато, сильно не пропіаришся.