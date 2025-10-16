Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Тепла зима": Кабмін планує роздати 4,3 мільярда на виплату по 6 500 гривень родинам з дітьми

Кабінет Міністрів планує запровадити виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 6 500 гривень окремим категоріям осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року.

Нова соціальна програма називатиметься "Тепла зима", свідчить проєкт постанови Кабміну, оприлюднений для обговорення на сайті Спільного представницького органу об’єднань профспілок.

Згідно із пояснювальною запискою до проєкту документа, метою його прийняття є державна підтримка дітей, над якими встановлено опіку чи піклування та дітей з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, дітей з малозабезпечених сімей, дітей та осіб з інвалідністю I групи з числа внутрішньо переміщених осіб, а також одиноким пенсіонерам у зимовий період 2025-2026 років.

Згідно із попередніми розрахунками, загалом по 6 500 гривень до кінця року планують виплатити для понад 660 тисяч осіб. На це спрямують 4,3 мільярда гривень з держбюджету.

Переважно, йдеться про дітей із малозабезпечених сімей (335,86 тис.) та дітей внутрішньо переміщених осіб (252,9 тис.).

Планується, що кошти одноразової допомоги зараховуватимуться на поточний рахунок із спеціальним режимом використання або на віртуальну платіжну картку "Дія.Картка" та будуть доступними для використання протягом 180 календарних днів з дати зарахування отримувачу.

Як повідомлялося, протягом зими 2024/2025 років діяла програма "Зимова єПідтримка", яка передбачала виплату кожному громадянину по 1 тис. грн.

За даними Мінекономіки, допомогою скористалися 14,4 млн громадян, тобто на цю програму витратили 14,4 мільярда гривень. Близько 60% отриманих коштів українці спрямували на оплату комунальних послуг.

+12
а по факту які вони віддадуть ахметову ))))

а так гарно звучить - дітям ))
показати весь коментар
16.10.2025 12:06 Відповісти
+10
Як з язика зняли) Державна безповоротна дотація ДТЕКу ахмєтушки використовуючи дітей та одиноких пенсіонерів... Цинізм 100 левела.
показати весь коментар
16.10.2025 12:17 Відповісти
+9
Тобто систему субсидій таки доламали?
показати весь коментар
16.10.2025 12:07 Відповісти
а по факту які вони віддадуть ахметову ))))

а так гарно звучить - дітям ))
показати весь коментар
16.10.2025 12:06 Відповісти
Як з язика зняли) Державна безповоротна дотація ДТЕКу ахмєтушки використовуючи дітей та одиноких пенсіонерів... Цинізм 100 левела.
показати весь коментар
16.10.2025 12:17 Відповісти
якщо ти про комуналку за світло - ну так все одно ж люди заплатили би за нього
показати весь коментар
16.10.2025 12:20 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2025 12:31 Відповісти
"куди та кому" до чргр це???, по Факту! -- Родини, витратять ці гроші за призначенням, і це, допомога! І припиняйте нести маячню,
показати весь коментар
16.10.2025 13:06 Відповісти
Харош гнати галіматью.

За що найбільше боргують:

Тепло та гаряча вода:



35,235 comma 2
35,2

млрд грн. Природний газ:



32,332 comma 3
32,3

млрд грн. Електроенергія:



17,117 comma 1
17,1

млрд грн. Холодна вода:



10,210 comma 2
10,2

млрд грн. Управління будинком:



8,88 comma 8
8,8

млрд грн. Вивезення сміття:



3,13 comma 1
3,1

млрд грн.
Це раз.
Друге.

У 2021-2022 доля ДТЄК у виробництві електрики була 23 відсотка, після знищення теплоенергетики росіянами доля нам2025 рік становила 12- 15ь відстотків

Так що переводити стрілки із розбазарювання грошей Бонявтіком Найпотужнійшим на " подачки " вібарцам, у тойчас, коли у бюджеті немає грошей до кінця року на виплату військовим, у вас, Подляцьких, не вийде.
показати весь коментар
16.10.2025 13:52 Відповісти
Тобто систему субсидій таки доламали?
показати весь коментар
16.10.2025 12:07 Відповісти
Як, наприклад в Миколаєві, - вони розбили сумму за тепло і тепер ті сумми не дозволяють давати субсідії, але замість пів року, тепер платимо цілий рік. Суки кончені.
показати весь коментар
16.10.2025 12:23 Відповісти
Феєричні ...дятли.
показати весь коментар
16.10.2025 12:11 Відповісти
Отаке краще їм запропонуйте:

https://www.youtube.com/watch?v=CySpoktYrN8

Дешево і сердито.
показати весь коментар
16.10.2025 12:24 Відповісти
http://www.besslerwheel.com/forum/viewtopic.php?t=775&sid=1a107f8027c0e2191552c4b8afeeea52&start=660
показати весь коментар
16.10.2025 12:31 Відповісти
«Тепла зима» з блекаутами, без газу та опалення - таке можуть придумати лише зелені тупорилі популісти. Замість підтримки армії, яка забезпечує нам можливість жити, ці коломойські щурі пропонують розбазарити гроші на передвиборчу «гречку».
показати весь коментар
16.10.2025 12:36 Відповісти
Безоплатні медогляди з тієї ж серії, суки купують собі рейтинг у баранів. На Армію їм начхать.
показати весь коментар
16.10.2025 14:05 Відповісти
Була налагоджена система субсидій,але треба було всунути своє ригозелене рило і все зіпсувати,обісрати,зруйнувати, взагалі як і все до чого дотикаеться зеЛайно зі своїм зешапітолієм.
показати весь коментар
16.10.2025 12:39 Відповісти
Государство пытается помочь тем, кто нуждается, а люди в комментах, и тут недовольны.
Эта помощь, скорее всего выделена союзниками, чтобы нуждающиеся люди смогли пройти отопительный сезон легче, что не так?
Лучше ее было не выделять? Или тогда начали бы ныть, что нечем нуждающимся платить за коммуналку? Бред какой-то...
показати весь коментар
16.10.2025 12:45 Відповісти
ЗеБоти чомусь кацапощелепні.Як і їх Вошьдь
показати весь коментар
16.10.2025 12:48 Відповісти
Следуй за кораблем, если ты пытался меня оскорбить
показати весь коментар
16.10.2025 13:03 Відповісти
Не свисти. Працювала налагоджена система субсидій. Зараз це переводиться в ручний режим: тому дам, тому не дам. Відповідно це погіршить стан громадян
показати весь коментар
16.10.2025 12:49 Відповісти
Довбанько ....за комуналку і так не платять ...ти шо з луни прилетів?
показати весь коментар
16.10.2025 13:17 Відповісти
Как то, что Вы написали, касается новости? Еще один "комментатор - довбанько".
Причем здесь я? Вы с Луны прилетели?
показати весь коментар
16.10.2025 14:01 Відповісти
Та ви шо! Як це не очікувано: під час війни ворог нищить інфрструктуру. Підказую: є у московитів величезні газорозподільчі вузли типу "ямальський хрест". Туди багато не треба, а палати буде добре, а як результат можна зробити їм "теплу зиму" аж по Урал
показати весь коментар
16.10.2025 12:46 Відповісти
"Яка ж чудова у нас влада! Як же вона турбується за своїх громадян! Оберемо її знову!"
Гроші проїдять, бо продукти подорожчали. В домах буде холодно.
Не про тепло ці гроші. Це -- черговий передвиборчий підкуп.
показати весь коментар
16.10.2025 12:48 Відповісти
Це не кабмін а купка довбойобів....невже остальні не мерзнуть...феерічні виродки...
показати весь коментар
16.10.2025 13:15 Відповісти
солдатам шо сплять при +4 в спальних мішках в норах, палатках, ямах урод доплатити не планує?
Ні, їх не так багато, сильно не пропіаришся.
показати весь коментар
16.10.2025 13:33 Відповісти
Бомби,снаряди,ракети, шахеди не можуть вбтити тупість і цинізм влади Популізм зашкалює. Не буде зміцнення ЗСУ--то небуде кому щось платити Замість належної оплати захисникам ,захисту промисловості яка виробляє зброю,захисту енергетикі--передвиборчі підкупи населення Таких ідіотів немає в жодній країні.
показати весь коментар
16.10.2025 14:14 Відповісти

