"Тепла зима": Кабмін планує роздати 4,3 мільярда на виплату по 6 500 гривень родинам з дітьми

Кабінет Міністрів планує запровадити виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 6 500 гривень окремим категоріям осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року.

Нова соціальна програма називатиметься "Тепла зима", свідчить проєкт постанови Кабміну, оприлюднений для обговорення на сайті Спільного представницького органу об’єднань профспілок.

Згідно із пояснювальною запискою до проєкту документа, метою його прийняття є державна підтримка дітей, над якими встановлено опіку чи піклування та дітей з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, дітей з малозабезпечених сімей, дітей та осіб з інвалідністю I групи з числа внутрішньо переміщених осіб, а також одиноким пенсіонерам у зимовий період 2025-2026 років.

Згідно із попередніми розрахунками, загалом по 6 500 гривень до кінця року планують виплатити для понад 660 тисяч осіб. На це спрямують 4,3 мільярда гривень з держбюджету.

Переважно, йдеться про дітей із малозабезпечених сімей (335,86 тис.) та дітей внутрішньо переміщених осіб (252,9 тис.).

Планується, що кошти одноразової допомоги зараховуватимуться на поточний рахунок із спеціальним режимом використання або на віртуальну платіжну картку "Дія.Картка" та будуть доступними для використання протягом 180 календарних днів з дати зарахування отримувачу.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, протягом зими 2024/2025 років діяла програма "Зимова єПідтримка", яка передбачала виплату кожному громадянину по 1 тис. грн.

За даними Мінекономіки, допомогою скористалися 14,4 млн громадян, тобто на цю програму витратили 14,4 мільярда гривень. Близько 60% отриманих коштів українці спрямували на оплату комунальних послуг.